Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '26 Eylül Dil Bayramı' Dolayısıyla Mesajı Yeni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '26 Eylül Dil Bayramı' Dolayısıyla Mesajı Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '26 Eylül Dil Bayramı' Dolayısıyla Mesajı Yeni

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA'nın abideleşen 'Türkçem, benim ses bayrağım' mısrası milli kimliğimiz olan dilimizi çok güzel anlatmaktadır.

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA'nın abideleşen 'Türkçem, benim ses bayrağım' mısrası milli kimliğimiz olan dilimizi çok güzel anlatmaktadır. Bu manada Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, "Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır" sözleri ile Türkçeye verdiği önemi vurgulamıştır. Çünkü binlerce yıllık tarihi ile Türk dili, milli kültürümüzün ortak ifade aracıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ise "Teknolojinin hızla ilerlediği, dijitalleşmenin hayatın her alanına sirayet ettiği bir dünyada, dilimizi tüm özgünlüğüyle muhafaza etmeliyiz" sözleri ile dilimizin maruz kaldığı günümüzün tehlikelerine dikkati çekmektedir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak '2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı'nda, bilgi ve hikmet rehberlerimizden Türkçe aşığı Yunus Emre adına 'Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yunus Emre Sempozyumu'nu düzenleyerek vefatının 700. yılında Yunus Emre'yi anmaya çalıştık. Bu hususta üzerimize düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere milli kimliğimiz olan dilimize emek veren herkesi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; Aziz Milletimizin ' 26 Eylül Dil Bayramı'nı kutluyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Yiğit Marcus Aral
Spor Balotelli Mehmet Topal Stefan Kuntz Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '26 Eylül Dil Bayramı' Dolayısıyla Mesajı Yeni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 13:05:50. #1.17#