Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '26 Eylül Dil Bayramı' Dolayısıyla Mesajı Yeni

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA'nın abideleşen 'Türkçem, benim ses bayrağım' mısrası milli kimliğimiz olan dilimizi çok güzel anlatmaktadır. Bu manada Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, "Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır" sözleri ile Türkçeye verdiği önemi vurgulamıştır. Çünkü binlerce yıllık tarihi ile Türk dili, milli kültürümüzün ortak ifade aracıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ise "Teknolojinin hızla ilerlediği, dijitalleşmenin hayatın her alanına sirayet ettiği bir dünyada, dilimizi tüm özgünlüğüyle muhafaza etmeliyiz" sözleri ile dilimizin maruz kaldığı günümüzün tehlikelerine dikkati çekmektedir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak '2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı'nda, bilgi ve hikmet rehberlerimizden Türkçe aşığı Yunus Emre adına 'Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yunus Emre Sempozyumu'nu düzenleyerek vefatının 700. yılında Yunus Emre'yi anmaya çalıştık. Bu hususta üzerimize düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere milli kimliğimiz olan dilimize emek veren herkesi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; Aziz Milletimizin ' 26 Eylül Dil Bayramı'nı kutluyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

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