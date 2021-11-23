Üniversitemiz ile Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

RİZE (Habermetre) - Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenecek kurslara ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen protokol imza törenine Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ile Şube Müdürü Eşref Yavaşi, Üniversitemiz Genel Sekreteri Adnan Er ve Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Çakır katıldı.

Her iki kurum arasında hayat boyu öğrenme faaliyetlerine yönelik iş birliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen protokol çerçevesinde akademik, sanatsal, sportif ve kültürel alanlarda iş birliği yapılacak.

Tören sonunda Rektörümüz ve İl Milli Eğitim Müdürü imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

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