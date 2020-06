Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmalarında 174'üncü gün Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmalarında 174'üncü günTUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 174'üncü günde de sürdü.

Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmalarında 174'üncü gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 174'üncü günde de sürdü. Arama çalışmalarını takip eden ağabey Ramazan Doku, kardeşinin bulunması için karadan da arama yapılması gerektiğini söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde aralıksız devam eden çalışmalar, 174'üncü günde de sürdü. Bugün yapılan arama çalışmalarına, Tunceli AFAD ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. Ekipler, Doku'nun bulunması için gün boyu hem Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde hem de göl dibinde arama yaptı. Yapılan çalışmalarda Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

'GÜLİSTAN'IN BU SUDA OLDUĞUNA İNANMIYORUZ'

Arama çalışmalarını takip eden Gülistan Doku'nun ağabeyi Ramazan Doku, kardeşinin suda olduğuna inanmadıklarını söyledi. Arama çalışmalarının karada da yapılması gerektiğini belirten ağabey Doku, "Yetkililer, 5 Ocak'tan beri Gülistan'ın bu suyun içinde olduğunu söylüyor. Ama 6 aydır bu suda arama yapılıyor hiçbir şey bulunmuyor. Suya dalış yapan dalgıçlar, her defasında 'Gülistan bu suda yok, olsa mutlaka bulunurdu' diyorlar. Su dibinde arama yapan bütün arkadaşlar gölün her yerini didik didik aradıklarını ama bir şey bulamadıklarını söylüyorlar. Artık karada arama istiyoruz. 5 Ocak'tan bu yana ayrıntılı olarak arandı bu bölge. Gülistan karada aransın. Erkek arkadaşı ve ailesi çok ciddi bir şekilde sorgulasın, çünkü Gülistan kaybolmadan önceki gece erkek arkadaşının evinde kalmış, onlarla tartışmalar yaşamış. Bu durum her ne ise ortaya çıkarılsın. Perişan olduk. 6 aydır her gün işe gider gibi bu bölgeye gelip, ceset arıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA