Üniversitelerde maske takılacak mı? 2021 Üniversitelerde sınıfta, amfide maske takmak zorunlu mu?

Yüz yüze eğitim 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Üniversitelerin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınıfta maske takmak zorunlu olacak mı araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yaptı. Peki, Ünilerde maske takılması zorunlu mu? Üniversite sınıfta maske takmak şart mı? Üniversitede maske takmak serbest mi? Üniversite amfide maske takmak zorunlu mu olacak? İşte tüm bilgiler...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eylül ayında başlatılması planlanan yüz yüze eğitim hakkında detaylara yer verdi. Özer, "6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek" dedi. Açıklamanın yanı sıra sınıflarda maske takmak serbest mi merak edildi. Peki, Üniversitelerde maske takılacak mı? 2021 Üniversitelerde sınıfta, amfide maske takmak zorunlu mu?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eylül ayında başlatılması planlanan yüz yüze eğitim hakkında detaylara yer verdi. Özer, "6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, yüz yüze eğitim faaliyetlerinin de 6 Eylül itibarıyla başlatılacağını ve öğrencilerle irtibatlı herkesten düzenli olarak PCR testi isteneceğini sözlerine ekledi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yüz yüze eğitim 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacaktır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ÜNİVERSİTELERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlıyor. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE SEMİNER VERİLECEK"

Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için 31 Ağustos 2021'de çevrim içi Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 8 ve 12. sınıflar için düzenlenecek. 1-3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

"SÜREÇ ANLIK OLARAK TAKİP EDİLECEK"

Okula maske takılarak gelinecek. Bakanlığımız bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek. Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak. Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlarda haftada iki kez PCR testi istenecek. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılama oranı %80,34'tür bu oran Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 fazla. iki doz aşılanma oranı yüzde 69,73. Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık yüzde 15 fazla.

Yapılan açıklamaya göre Üniversite'de ve amfi sınıflarda maske takılacak.