Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!

Koronavirüs pandemisi yüzünden eğitime ara veren üniversiteler açılacak mı? sorusu vatandaşlarımız tarafından sıkça aratılan bir konudur. Üniversitelerde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin beklenen açıklama YÖK'ten gelmiştir. Peki, Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Koronavirüs pandemisi yüzünden eğitime ara veren üniversiteler açılacak mı? sorusu vatandaşlarımız tarafından sıkça aratılan bir konudur. Üniversitelerde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin beklenen açıklama YÖK'ten gelmiştir. Peki, Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları nelerdir? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Milyonlarca üniversite öğrencisi, 2020-2021 eğitim yılının güz dönemi olarak adlandırılan ilk yarısını online olarak tamamladı. Vize ve final döneminin geride kalması ile bahar dönemi olarak adlandırılan ikinci yarı yıl için hazırlık yapan üniversiteliler, bu dönemde yüz yüze eğitim olup olmayacağını merak ediyordu. Konuya dair beklenen açıklama geldi.

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Ayrıca YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Bakan Koca sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.

COVID-19'a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.