Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere final haftası boyunca çorba ikram edilecek - Haberler
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Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere final haftası boyunca çorba ikram edilecek

Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere final haftası boyunca çorba ikram edilecek
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde final sınavlarına çalışan öğrencilere çorba ikramı başlatıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde final sınavlarına çalışan öğrencilere çorba ikramı başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kütüphanedeki öğrencileri ziyaret eden Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, çorba ikramında bulundu.

Yıldız, çorba ikramının ardından bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Sınavlarda öğrencilere başarı dileyen Yıldız, final haftası boyunca öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla görevliler tarafından sıcak çorba servisi yapılacağını belirtti.

Erasmus Ofisi tarafından düzenlenen çorba ikramına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, dekanlar, müdürler ve dekan yardımcıları katıldı.

Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere final haftası boyunca çorba ikram edilecek

Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere final haftası boyunca çorba ikram edilecek

Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere final haftası boyunca çorba ikram edilecek

Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere final haftası boyunca çorba ikram edilecek

Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere final haftası boyunca çorba ikram edilecek

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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