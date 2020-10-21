Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi
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Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi

21.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:17
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi

Hocalarının taciz ve hakaretlerine maruz kaldıklarını söyleyen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, maruz kaldıkları olayları tüm çıplaklığıyla anlattı. Öğrencilerden biri "Omzumdan kalçama kadar temas etti" derken diğeri "Kazağımı çıkarıp mis gibi koktuğumu söyledi" ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden bir grup öğrenci hocaları Prof. Dr. Z.B.'nin sözlü ve fiili tacizlerine maruz kaldıklarını belirterek 2019'un aralık ayında okul yönetimine başvurmuştu. Oluşturulan soruşturma komisyonu da iddiaları araştırmaya başlamıştı. Ancak aradan geçen 10 aya rağmen herhangi bir neticeye varılamayınca öğrenciler sosyal medyadan duruma isyan etmişti. Mağdur öğrenciler bu kez suçlanan profesörün de üyesi olduğu İzmir Diş Hekimleri Odası'na başvurarak şikâyetçi oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Süreci en başından beri takip eden Hürriyet'e konuşan Diş Hekimleri Odası Başkanı Yaman Yamangil de "Ciddi iddialar var. Suçlanan hoca odamızın üyesi olduğu için ön inceleme başlatarak kendisine bu konuda bir yazı gönderdik. Henüz bir cevap gelmedi" dedi.

ÖĞRENCİLERİN ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Mağdur öğrencilerin tamamı mezun olmuş ve bir kısmı da farklı şehirlerde göreve başlamıştı. İşte ulaşılan ifadelerden o taciz suçlamalarına dair detaylar:

Öğrenci 1: Toplantı odasından çıkarken bir anda kapıda durdu, ben de durdum. Sonra da elini kalçama attı. Başka bir gün sabah çalıştığım dişçi koltuğu ve eklerini (BOX) hazırlıyordum elini belime attı ve bir süre öyle kaldı.

Öğrenci 2: Kresuar (dişçi koltuğunun lavabosu) önünde eğilmiş çalışıyordum. Z.B. Hoca arkamdan gelerek omuzlarımdan tuttu ve geriye çekti. Kulağıma eğilerek 'Kresuarı yalasan aynı şey, ikinci maskeyi taksan daha iyi olur' dedi ve bel hizamdan beni sıvazlayıp 'Hadi devam et' dedi ve gitti. Bir gün klinikte kalabalık olarak bulunduğum ortamda Z.B. Hoca beni tek olarak çağırdı. Önlüğümün önünü açmamı istedi. Ben de önlüğümü açtım. Bir süre içimdeki beyaz tişörte baktı, sonra da 'Önlüğünü tamamen kapat' diyerek gitti.

Şahit Öğrenci: Z.B. Hoca'nın B.'nin kalçasını ellediğini gördüm. B.'nin BOX'ının içine kadar geldi, anlamsız bir şekilde etrafa baktı. B.'ye yaklaştı. Elini beline koydu ve sıvazladı.

Öğrenci 3: Bir gün yine hasta bakarken arkadan bana yaklaşıp saçımı kenara çekip kulağıma eğilerek fısıltı şeklinde 'Seksi kadın, şeyini giysen mi?' dedi. Panikle arkama dönüp kim olduğuna baktığımda Z.B. Hoca olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda 'Maskeni' cevabını aldım. Başka bir gün hastamın planlamasını yaparken bir el aniden omzuma temas etti ve daha sonra aynı el vücuduma temas ederek belime kadar indi, beni kendisine çekti. Dönüp baktığımda Z.B. Hoca olduğunu anladım.

(Erkek) Öğrenci 4: 13 yaşındaki bir hastam, küçük kardeşinin elinden tutarak odamdan çıkarken Z.B. Hoca'nın masanın yanından geçerken hocanın bilgisayarına kısa süreli bakmış. Z.B. Hoca'nın çocuğa 'Seni g...den bir s......, bir daha s..sın' dediğini net olarak duydum."

(Erkek) Öğrenci 5: Z.B. Hoca'nın masasının yanındaki BOX'ta çalışma yaparken hekim taburesinin üzerine kutumu geçici olarak bırakmıştım. Z.B. Hoca 'Burası benim özel alanım, buraya girme' dedi. Jest ve mimikleriyle benim kalçamı göstererek 'Yoksa ben de senin özel alanına girerim' dedi.

Öğrenci 6: İki ayrı olay yaşadım. İlkinde bir sabah BOX'ımı hazırlama sırasında arkam dönükken bir anda Z.B. Hoca'nın arkamdan sağ omzumdan başlayıp sol kalça bölgeme kadar avuç içi ile hissedilebilecek düzeyde bir temasının olduğunu hissettim.

Öğrenci 7: Klinikte arkadaşlarımın yanında otururken formamın üzerinde kazağım vardı. Saçlarım hafif ıslak olduğu için açıktı. Arkamdan bir kişinin vücuduma elleri değecek şekilde bel hizamdan kazağı tutup çıkarmaya başladı. Çok şaşırdım. Dönüp baktığımda Z.B. Hoca olduğunu gördüm. Çıkarmaya devam etti ve kazağı üzerimden çıkardı ve bana verdi. Sonra saçlarımla oynamaya başladı. 'Saçların çok güzel görünüyor, çok güzel kokuyor, saçlarına gösterdiğin ilginin birazını da bana göster' dedi. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir şey söyleyemedim. Arkadaşlarım şahittir.

Öğrenci 8: Klinikte çalışırken gelen hastamın erkek arkadaşım tarafından gönderilip gönderilmediğini sordu. Ertesi gün karşılaştığımızda 'Sevgilinle dün akşam ne yaptınız?' diye sordu. Kendisini ikaz ettim. Beni kendisine çekerek sıkıca sarıldı ve beni çok sevdiğini söyledi.

Öğrenci 9: Kliniğin ilk haftası perşembe günü Z.B. Hoca 'Kliniğe senin için geldim' dedi. Bu beni çok rahatsız etti. Sabah asistan masasının biraz uzağındaki Z.B. Hoca'ya bir şey sormak için yanına gittim. Konuşurken Z.B. Hoca bana yaklaşmaya devam etti. En son asistan masasına kadar geldim. Bana 'Nereye kadar gideceksin merak ediyorum' ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Yorumları (8)
TAHTAKURUSU: bana komplo gibi geldi arkadaşlar , siz ne dersiniz ?
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YUH: her yerde kamera olması lazım. artık keyfi şeyler, uygulamalar, (bu olaydaki gibi pislikler) olmamalı. adamlar mevkilerini işlerini hem para kazanacaklar hem zulüm yapacaklar. ne güzel istanbul beee
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BEHCET: Hiçbiriniz o an tepki göstermemiş bu ahlaksızı cesaretlindimişsiniz şimdi neden detayına kadar anlatıyorsunuz istediğiniz notunuzu aldınızmı yoksa
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