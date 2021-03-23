Üniversite ve İŞKUR iş birliği ile 20 bine yakın öğrenciye kariyer desteği

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Nişantaşı Üniversitesi arasında "İŞKUR Kampüs Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı. Üniversiteden yapılan açıklamada, 3 fakülte, 4 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu bulunan eğitim kurumundaki 20 bine yakın öğrenciye sağlık, üretim ve teknoloji alanlarında iş ve staj imkanı sunulacağı belirtildi.

Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs'te gerçekleşen imza törenine Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Şişli İŞKUR Müdürü Cihan Kapucu, Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Süngeriçlioğlu, Nişantaşı Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlar Koordinatörü Semih Gümüş, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları İrfan Sucu ve Sezer Hüzmeli katıldı. Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Şişli İŞKUR Müdürü Cihan Kapucu'nun imzaladığı protokol ile İŞKUR'un iş ve staj arayan öğrencilerin yanında olacağı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Protokol kapsamında Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüslerde, İŞKUR'da görevli iş ve meslek danışmanları aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat-görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak. Ayrıca imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan işbaşı eğitim programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlanacak" denildi.

Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Nişantaşı Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Mezunlar Koordinatörü Semih Gümüş, "Öğrencilerimizi meslek hayatına daha iyi hazırlayabilmek için İŞKUR ile ortak bir projeye imza attık. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz kariyer günleri ve diğer ortak etkinliklerde; İŞKUR, öğrencilerimize sektör ve işverenler tarafından aranan nitelikler ile ilgili bilgilendirmede bulunacak. Bununla birlikte, meslek seçme aşamasında olan, mesleki becerilerini geliştirmek isteyen, mesleğini veya işini değiştirmek isteyen, iş bulma, meslek edinme veya kariyer seçiminde belirsizlikler yasayan, mesleki uyum problemleri bulunan kişilere de danışmanlık hizmetleri verilecek. Böyle bir ayrıcalıklı hizmeti, üniversitemizde öğrencilerimize sunabileceğimiz için oldukça mutluyuz. Bu anlamda, Rektörümüz Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Sn. Cihan Kapucu'ya teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı