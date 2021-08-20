Üniversite tercihleri ne zaman bitecek 2021? Üni tercihler bugün mü bitecek? 20 Ağustos son gün mü?

Üniversite tercihleri son gün ne zaman adaylar tarafından merak ediliyor. Bildiğiniz gibi tercihler 20 Ağustos tarihine kadar uzatılmıştı. Bunun ardından adaylar ve öğrenciler üniversite tercihleri son gün bugün mü, son gün ne zaman? araştırmaya başladı. Peki, üni tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite YKS tercihleri ne zaman bitecek 2021? Üniversite tercih bugün mü bitiyor? İşte detaylar...

YSK tercihleri tüm hızıyla devam ederken öğrenciler üniversite tercihlerinin ne zaman biteceğini, tercihlerin son günü ne zaman olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite tercih sürelerinin uzatıldığını duyurmuştu. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman bitecek 2021? Üni tercihler bugün mü bitecek? 20 Ağustos son gün mü?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Üniversite tercihleri 20 Ağustos Cuma 2021 günü saat 23:59 'da sona erecektir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercihlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunmuştu.

2021 Tercih tarihlerinin uzatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması;

''Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BUGÜN MÜ BİTECEK 2021?

Evet tercihler bugün gece (20 Ağustos Cuma 23:59) sonlanacak. Yapılan açıklamaya göre üniversite tercihleri son günü 20 Ağustos Cuma günüdür. Bugün saat 23:59 'da tercihler sona erecektir. Bu bakımdan tercih yapmayan ve tercih yapmak isteyen öğrenciler ve adaylar bugün gece 23:59 'a kadar ÖSYM'nin resmi sitesinden tercih yapabilecekler.

ÖSYM TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.