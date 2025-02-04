Üniversite taban puanları 2024-2025! 2 - 4 Yıllık İstanbul, Ankara, İzmir üniversite taban puanları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından açıklanacak tercih kılavuzu öncesinde, geçmiş yıl verilerine dayalı taban puanları öğrencilerin yol haritasını belirlemesinde etkili oluyor. Özellikle İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi gibi köklü eğitim kurumlarının lisans ve ön lisans programları bu süreçte sıkça sorgulanıyor. Peki, 2 - 4 yıllık İstanbul, Ankara, İzmir üniversite taban puanları açıklandı mı? İşte detaylar...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

4 yıllık lisans programları yüksek puanlar gerektirirken, 2 yıllık ön lisans bölümleri de TYT puanıyla geniş bir yelpazede seçenek sunuyor. Öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için hem puan hem de başarı sıralaması bilgilerini dikkate alması gerekiyor. Resmi tercih kılavuzu yayınlandığında puanlar güncellenmiş olarak tekrar incelenmelidir. 2 - 4 yıllık İstanbul, Ankara, İzmir üniversite taban puanları, üniversiteye yerleşme hedefi olan adaylar için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara yalnızca https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.