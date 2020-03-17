Üniversite öğrencisi Aleyna'nın ölümü TBMM'ye taşındı
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Yalıncak, Güncel

Üniversite öğrencisi Aleyna'nın ölümü TBMM'ye taşındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yalıncak mahallesinde 2 Mart 2020 tarihinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin TBMM'ye soru önergesi verildi.

17.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:22
Üniversite öğrencisi Aleyna'nın ölümü TBMM'ye taşındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yalıncak mahallesinde 2 Mart 2020 tarihinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin TBMM'ye soru önergesi verildi.


Ortahisar ilçesindeki Yalıncak mahallesinde yaşayan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aleyna Şanlı (20) yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi verildi. Kazanın meydana geldiği bölgede 2,5 yıl önce üst geçit yapılması kararı alınmasına rağmen üst geçit yapılmadığını dile getiren Milletvekili Kaya, "Söz konusu yerde Karayolları Genel Müdürlüğü 2 buçuk yıl önce üst geçit yapılması kararı almasına rağmen üst geçit yapmamıştır. 2 buçuk yıl önce alınan karar, kazadan sonra tekrar alındı. Her kazada bir üst geçit kararı mı alınacak? Peki, üst geçit ne zaman yapılacak? Üst geçit yapılmadıkça da Aleynalarımızı kaybetmemiz kaçınılmazıdır" dedi.


"Karadeniz Sahil Yolunun en tehlikeli yerlerinden biri"


Kazanın yaşandığı mevkideki yolun eğimli, virajlı ve Karadeniz sahil yolunun en tehlikeli yollarından biri olduğuna dikkat çeken Kaya, "Mahalle içinden geçen bu yolun etrafında birçok bina, alışveriş merkezleri, 500 kişilik öğrenci yurdu olmasına rağmen yoldan karşıya geçmek için hiçbir üst geçidin ya da güvenli geçiş noktasının bulunmaması ve aynı mevkide sıklıkla kazalar yaşanması Yalıncak Mahallesi sakinlerini endişelendirmektedir. Söz konusu yerde Karayolları Genel Müdürlüğü 2,5 yıl önce üst geçit yapılması kararı almasına rağmen üst geçit yapılmamıştır. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'a soru önergemizi verdik. Başka Aleynalarımız hayattan koparılmasın diye çabamız. 2,5 yıl önce yapılması planlanan üst geçit yapılmış olsaydı belki Aleyna kızımız yaşıyor olacaktı" şeklinde konuştu.


"Burası sürat yolu"


Yalıncak Mahallesi muhtarı Ömer Yurduseven ise Aleyna Şanlı'nın hayatını kaybettiği yolda çok sayıda trafik kazasının yaşandığını belirterek "Burada devamlı trafik kazaları yaşanıyor. Bana göre Karadeniz Sahil Yolu'nun en tehlikeli noktası. Yaklaşık 2,5 yıldır Karayolları'na 'buraya üst geçit koyun' diye çağrı yapıyoruz. Ancak maalesef bize iki kez söz verildiği halde bu mümkün olmadı. İki buçuk yıldan beri hem belediye hem de Karayolları arasında mekik dokuyoruz. En son Karayolları bize 'Burayı imara işletin' dedi. İmara işlettik ancak her halde imarda iptal oldu. Bana göre burada üç tane üst geçit yapılması lazım. Onlara burası devamlı göç alan yer sürekli inşaatlar büyüyor. Hatta burada 500 kapasiteli bir öğrenci yurdumuz var. Zaten hayatını kaybeden kızımızın geldiği istikametten onlar da geliyor. Yola çıktığın zaman bakıyorsun araba yok ancak çok geçmeden bakıyorsun arada ayağının dibine gelmiş. Yani burası sürat yolu. Kaç kez söylediğimiz halde maalesef üst geçit yapılmadı bizi ciddiye almadılar. İnşallah bundan sonra burada kaza olmaz. Geçen hafta Ankara'ya gittim. Oradakilere buranın ciddiyetini anlattım. İnşallah bir şeyler yapacaklar ama bir kaza olmadan bir an önce yaparlar diye düşünüyorum. Yalıncak sınırları içerisinde acilen üç tane üst geçit lazım. Burada ölümlü trafik kazaların yanında çok sayıda trafik kazası oluyor. Bir an önce burada yeterli önlemlerin alınmasını yetkililerden rica ediyoruz. Burada bir tane üst geçit değil üç tane yapılmasını istiyoruz. Üç taneden az olursa bunun sorumluluğu bana göre yetkililerindir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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