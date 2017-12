Üniversite Öğrencilerine Çocuk İstismarı Anlatıldı

Gaziantep Üniversitesinde "Çocuk istismarını fark et" sloganıyla cinsel istismar konusunda söyleşi düzenlendi.



Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ve Kadın Demokrasi Derneği (KADEM) İşbirliğiyle GAÜN Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Aysun Baransel Isır tarafından söyleşi düzenlendi. Mühendislik Dekanlığı Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, toplumun aydın kesimlerinin, topluma karşı başta sosyal, kültürel alanlar olmak büyük sorumluları olduğuna vurgu yaparak, "Biz bilim insanları ve siz değerli gençlerimiz bu toplumun aydın insanlarıyız. Bu toplumda milli, manevi değerler nedir'Bu değerlerin toplumumuza kattıkları nelerdir'Bu değerlerin toplumun tüm katmanlarına en sağlıklı ve en kalıcı şekilde nasıl aktarılması gerekir ? bunları araştırmaktan ve tartışmaktan uzak kalmamalıyız. Toplumun tüm kesimlerine, başta çocuklarımız olmak üzere, sahip çıkmak topluma faydalı bireyler yetiştirmek zorundayız. Çünkü, bu ülkenin geleceği, öğretim üyesi, mühendisi, öğretmeni, doktoru, anneleri, babaları sizler olacaksınız. Bizden öncekiler bu görevleri nasıl bizlere bıraktıysa, bizlerde size ve sizlerde, geleceğin yetişkin bireyleri olarak bu günün çocuklarına bırakacaksınız" dedi.



"Kendinizi iyi yetiştirin"



Prof. Dr. Bedir, devamında öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Sizler iyi birer mühendis, doktor, avukat, öğretmen olabilirsiniz ama iyi insan olmak tüm bunların önünde vazgeçilmeziniz olmalıdır. Bir kardeşinize yardım etmeniz, onunla ilgili sorumluluk hissetmeniz, vicdanınızın sızlaması, kaygı duymanız farklı bir şey. Toplum ve o toplumu oluşturan tüm dinamikler bir bütündür. Adına; ister kültür, örf, adet, gelenek, isterseniz de milli ve manevi değerler deyin, bunlar sosyal hayatın bütününü oluşturmaktadır. Bizler bu değerleri yaşatmalı, bu değerleri toplumun ve günümüzün ihtiyacına uygun olarak sosyal hayatımızın içinde tutmalıyız. Son yıllarda, bu konularda toplumu bilinçlendirme ve bilgilendirme adına birçok sivil toplum kuruluşu faaliyet göstermektedir. Kadın Demokrasi Derneği de bu bağlamda bir sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde birçok çalışmaya imza atmaktadır" şeklinde konuştu.



"Önemli olan istismarı fark etmek"



Prof. Dr. Aysun Baransel Isır, demokrasinin kadın haklarıyla başladığını belirttiği konuşmasında, "Bir ülke kadınına haklarını veriyorsa, çocuğuna, toplumuna da vermiş olur. Kadın haklarını kadınlarına veren bir topluluksak biz dolayısıyla medeniyet düzeyinde de en üst aşamaya gelmeye aday ülkeyiz demektir" dedi. Prof. Dr. Isır, istismarda en önemli aşamalardan birisinin istismarın fark edilmesi olduğunu vurgulayarak, "Bilmediğimiz konuda şüphelenmeyiz. Şüphelenmediğimiz olayı da fark etmeyiz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de istismar var ve bu gerçeği kabul edip öncelikle kabul ettiğimiz gerçek üzerinden çalışmalarımızı sürdürebilmeliyiz. 20 yıl öncesinde bu gerçeği kabul etmiyorduk ama şu an artık farkındayız. Çocuk istismarı tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de de var. Bunu önleme çalışmaları içerisindeyiz. Sivil toplum örgütleri, akademisyenler, üniversiteler ve bireyler olarak herkes bu çalışmaya destek vermek üzere bir araya gelmeyi hedefliyorlar. En azından bu aşamadan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Artık zincirin halkaları bir bir eklenen yeni halkalarla genişliyor ve büyüyor. Her alanda farkındalık oluşturulmaya ve koruma önleme çalışmalarının öneminin fark edilmesine geçmiş durumdayız" diye konuştu.



Konuşmasının devamında toplumda hala bir kavram kargaşası olduğunu kaydeden Prof. Dr. Isır, çocuk istismarının fark edilmesi konusunda katılımcıları bilgilendirerek, bu anlamda önemli istismar türlerinden fiziksel ve cinsel istismar anlattı.



KADEM Gaziantep Dernek Başkanı Esra Ercan, ilk olarak 2013 yılında İstanbul'da açılışı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, İlk temsilciliği Gaziantep'e 2014 yılında kurduklarını söyledi. Ercan, 2014 yılından bu yana çalışmalara devam ettiklerini ve bu çalışmaları gerçekleştirirken her zaman yanlarında olan Gaziantep Üniversitesi'ne teşekkürlerini sundu - GAZİANTEP