Üniversite öğrencileri KYK yurdunda sanat ve sporla buluşuyor

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kayseri Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, üniversite eğitimlerinin yanı sıra yurt kampüsü içerisindeki kurslarda sanatsal, sportif ve mesleki alanlarda kendilerini geliştiriyor.

Yaklaşık 1400 öğrenci kapasiteli Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda 8 yıl önce birkaç branşta açılan kursların sayısı 24'e ulaştı.

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinin desteğiyle yürütülen kurslara devam eden 500'ün üzerinde öğrenci, hem meslek sahibi oluyor hem de boş zamanlarını değerlendiriyor.

Öğrenciler katıldıkları ebru, filografi, örgü, ahşap boyama, müzik, işaret dili, hakemlik, Fransızca, bağlama, fitness, yüzme ve basketbol gibi çok sayıda kursta tecrübe kazanıyor.

Yurt müdürü Bircan Aydemir, AA muhabirine, yurttaki 1434 öğrenciden birçoğunun dönem dönem kurslara katıldığını söyledi.

Kursların 8 yıl önce başladığını aktaran Aydemir, "Öğrencilerimizin boş zamanlarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları adına devletimizin bize verdiği imkanlar çerçevesinde kurslar düzenliyoruz." dedi.

Aydemir, kursların sonunda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kurslardaki bütün ekipman ve malzemeyi devletimiz karşılıyor. Öğrencilerden hiçbir maddi talebimiz olmuyor. Kurs merkezimiz yurt kampüsü içerisinde olduğu için öğrencilerimiz çok rahat şekilde buraya geliyor. Kurslara öğrencilerin yoğun ilgisi var. Kursları iki dönem halinde düzenliyoruz. Bir dönemde 24 kursumuzdan yaklaşık 500 öğrenci faydalanıyor. Talebin yoğun olduğu branşlar için birden fazla sınıf açıyoruz."

Ahşap boyama kursiyerlerinden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Gonca Bozdağ da ders yoğunluğunun olmadığı dönemlerde kurslara gelerek farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

Bağlama kursuna katılan ERÜ Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Rabia Kızılkaya ise dersler sayesinde kısa zamanda birçok şey öğrendiğini söyledi.

Çocukluğundan beri bağlama çalmayı öğrenmek istediğini ancak bugüne kadar fırsat bulamadığını aktaran Kızılkaya, "Bu kurslar günün stresini atmak için birebir. Ayrıca yurt kampüsünün içinde ve ücretsiz olması bizim için bir şans." diye konuştu.

Geleneksel okçuluk antrenörü Fatma Bozkurt da "3 yıl önce yurtta kalmaya başladım. O yıl yurtta açılan okçuluk kursuna başladım. Buradaki kursa iki yıl devam ettim ve gerekli belgeleri tamamladıktan sonra antrenörlük belgemi alarak kursiyer olduğum yerde şimdi ders veriyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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