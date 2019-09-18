Üniversite öğrencileri, kira fiyatlarını yüzde 10 artırdı

18.09.2019 10:39

ÜNİVERSİTE öğrencileri için kiralık ev ve yurt bulma maratonu başladı. 'Üniversiteler kenti' İzmir'de yoğun talep kiralık daire fiyatlarını artırdı. Geçen yıl 900 TL olan Buca'daki eşyalı 1 + 1 evlerin aylık kirası 1000 - 1200 TL'ye çıkarken, boş daireler ise 800 ila 900 TL arasında bir fiyattan kiralandı. 1+1 yerine geniş dairelerin birkaç öğrenci tarafından kiralandığı Bornova'da ise fiyatlar 2000 TL'ye kadar yükseldi.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler de kalacak yer arayışına girdi. Bu artıştan en fazla etkilenen şehirlerden biri de öğrenci kenti İzmir oldu. Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinin kampüsünün bulunduğu Bornova ve Buca ilçelerinde emlak piyasası hareketlendi. Müteahhitler de bu iki ilçede öğrenci talebini göz önünde bulundurarak 1+1 evlerin yapımını artırdı. 1+1 daire bulamayan öğrenciler birkaç kişi bir araya gelerek 3+1 daireyi ortak kiraladı. Yeni açılan fakültelerin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi'nin de Narlıdere'den Buca Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşınmasıyla, Buca'da öğrenciler arasında tam anlamıyla kiralık ev yarışı başladı. Talep artışı kira fiyatlarını en az yüzde artırdı. Geçen yıl 900 TL olan Buca'daki eşyalı 1 + 1 evlerin aylık kirası 1000 - 1200 TL'ye çıkarken boş daireler ise 800 - 900 TL'den kiralandı. 1+1 yerine geniş dairelerin birkaç öğrenci tarafından kiralandığı Bornova'da ise fiyatlar 2000 TL'ye kadar yükseldi.

KİMİ YATIRIM AMACIYLA SATIN ALIYOR

Emlakçılar, bazı ailelerin 1+1 daireleri kira öder gibi ev sahibi olmak adına satın aldıklarını, çocuklarının eğitimi sona erdiğinde de sattıklarını ve kar elde ettiklerini ya da kiraya verdiklerini söyledi. Emlak danışmanı Tuğçe Bağcı, "Şu an bizim için tam anlamıyla sezon başladı. Bir aydır hareketlilik sürüyordu. Ev taleplerini karşılamakta zorluk yaşıyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de Buca'ya gelmesi öğrenci sayısını artırdı. Talep artınca fiyatlarda da önemli bir ölçüde artış oldu" dedi. Emlak danışmanı Cengiz Polat, "Bizler daireleri öğrencilerin isteklerine eşyalı ya da boş olarak kiralıyoruz. Ev arayan çok ama daire sayısı yetersiz. İnşaatlar da geçen yıllara kıyasla yavaşladı. Bu da fiyatları yaklaşık yüzde 10 arttırdı. Kiralayan ailelerin yanı sıra bazı aileler 4 yıl burada okuyacak çocukları için kira vermek yerine ev satın alıyor. Öğretim hayatı sonunda bunu satıyor. Böylelikle yatırım yapmış oluyor" dedi. Emlakçı Semih Taş, "Ev sahipleri fiyatlarını arttırdı. Çünkü büyük oranda talep var. Bir de İzmir'in farklı yerinde bir daireye 500 bin TL verip aylık 2 bin TL kira almak yerine yatırımcılar, burada aynı paraya üç daire alıp onlardan toplam 3 bin 600 TL'ye kadar kazanç elde edebiliyorlar. Bu nedenle de bu bölgede inşaat yapılacak alan kalmadı. Bu da hızlı bir kentsel dönüşüme neden oluyor" dedi.

Oğlu için ev kiralayan Fatih Tülek ise yoğun çabalar sonrasında oğluna ev bulabildiğini, fiyat kriterlerine fazla bakamadığını ve ev bulabildiğine şükrettiğini söyledi.

Kaynak: DHA