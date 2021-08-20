Üniversite öğrencileri elektrikli, otonom ve insansız araç geliştirdi

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi koordinatörlüğünde 74 öğrenciden oluşan 'EVA Team' Elektrikli Araç Takımı tarafından, yeni elektrikli EVA 2S, EVA Otonom, EVA Submarine ve TUAV İHA'nın tanıtımı yapıldı.

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi koordinatörlüğünde 74 öğrenciden oluşan 'EVA Team' Elektrikli Araç Takımı tarafından, yeni elektrikli EVA 2S, EVA Otonom, EVA Submarine ve TUAV İHA'nın tanıtımı yapıldı. Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk, "Öğrencilerimizdeki istek ve hırs bizi daha fazla umutlandırdı" dedi.

Üniversitenin Mahmutbey Teknoloji Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Bayat ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Makine, elektronik, bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendislikleri ile işletme bölümlerinden öğretim üyesi ve öğrencilerden oluşan takım, TÜBİTAK yarışmalarına katılmak için 3 yıl önce başlattıkları projede hedef büyüttü. İlki EVA 1 olarak isimlendirilen otomobille TÜBİTAK Efficiency Challenge 2019 Elektrikli Araç Yarışları'nda Türkiye üçüncüsü olan EVA (Electric Vehicle of Altınbaş) Team ekibi, EVA 2S, EVA Otonom, EVA Submarine ve TUAV İHA isimlerini verdikleri yeni elektrikli ve otonom araçları geliştirdi.

Bağcılar Belediyesi başta olmak üzere birçok kurum ve firma sponsorluğunda geliştirilen yeni araçlar, TEKNOFEST kapsamında yapılan çeşitli yarışların isteklerine yönelik olarak farklı teknik özelliklerde geliştirildi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ PANDEMİ DÖNEMİNDE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI"

Tanıtım programında konuşan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Üç yıl önce küçük bir odada başladığımız projenin bu aşamaya gelmesinden dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Asıl gurur verici olan öğrencilerimizin bir çatı altında takım arkadaşlığından kardeşliğe evrilmeleri. Birlikte yokluğu ve zorluğu paylaştılar. Öğrencilerimiz pandemi döneminde gece gündüz çalıştılar. Üniversitemizde usta çırak ilişkisi içerisinde bu meslek öğreniliyor" diye konuştu.

"ELEKTRONİK VE UZAY KONSEPTİNDE BİR TEKNOPARK ÇALIŞMAMIZ VAR

Elde edilen ürünlerin on yıllık emeğin karşılığı olduğunu anlatan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Bayat, "Öğrencilerimize pratik alanlarda imkan verildiğinde harika çalışmalar ortaya koyuyorlar. Uygulamalı çalışmaları ön plana çıkararak öğrencilerimize projelerde lider hale gelebilecek bir eğitim programı sunuyoruz. Benimsenen eğitim modeli ile Türkiye'nin teknoloji üretim alanına çok ciddi bir hizmet sağlamış olduk. Yeni gelen öğrencilerimizin de bu kültür içerisinde yaşamalarını sağlıyoruz. Mühendislik Mimarlık proje çalışma gruplarımız ve yönetim birlikte iyi bir uyum içerisinde çalışıyor. Elektronik ve uzay çalışmaları ülkemizin önemli ihtiyaçlarındandır. Elektronik ve uzay konseptinde de projelerimiz olacak ve öncelikli alanlarda Teknopark çalışmamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZDEKİ İSTEK VE HIRS BİZİ DAHA FAZLA UMUTLANDIRDI"

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk, "Biz bu takımı kurarken öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin derslerde teorik olarak gördükleri bir şeyi projeye dönüştürmelerini sağlamaktı. Bu ekibi 2018 yılında kurduk. Öğrencilerimizden büyük bir talep olmuştu. İlk yılımızda EVA 1 elektrikli aracımızın tasarımını yaparak tamamen sıfırdan üretimini yaptık. TÜBİTAK Efficiency Challenge 2019 Elektrikli Araç Yarışları'nda Türkiye üçüncüsü olduk. Öğrencilerimizdeki istek ve hırs bizi daha fazla umutlandırdı. Bu yıl ilave olarak İnsansız hava aracı ve İnsansız su altı aracını da projelerimize dahil ettik. Bu kadar başarılı ve nitelikli öğrencilere sahip olduğumuz için gerçekten büyük bir mutluluk içerisindeyim" şeklinde konuştu.

"BU ÇEŞİTLİLİK SAYESİNDE BÜYÜK BİR SİNERJİ OLUŞUYOR"

Projelerde elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendisliği bölümlerinden lisans ve lisansüstü öğrencilerin, bölümlerden öğretim üyelerinin danışmanlığında bir arada çalışıldığını anlatan Baştürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çeşitlilik sayesinde büyük bir sinerji oluşuyor. Halihazırda dört proje ile devam eden EVA Team çalışmalarını, önümüzdeki yıllarda yeni projeler de ilave ederek daha da geliştirmek istiyoruz. Zaten EVA Team'de elde edilen bilgi birikimi ve altyapıyı daha kurumsal bir çerçeveye dönüştürmek ve başka araştırma projeleri de yapmak üzere Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi de kurulmuş durumda."

"ÜÇ YILIN SONUNDA TAMAMEN KENDİMİZE AİT PROJELER ORTAYA KOYDUK"

Pandemi dönemine rağmen büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlatan EVA TEAM Takım Kaptanı Oğuzhan Tavukçu, "Üç yıldır EVA TEAM'da görev alıyorum. İlk yılımızda iyi bir derece elde ettik. İnsansız hava aracı ve su altı aracımız bu seneki yeni projelerimiz. Çok yoğun bir şekilde çalıştık. Herhangi bir elektrikli araç için gerekli olan bütün malzemeleri üretebiliyoruz. Otonom araç dünyada birçok ülkenin yapmak istediği bir proje. Planlı bir şekilde çalıştık. Üç yılın sonunda tamamen kendimize ait projeler ortaya koyduk. EVA Team'deki çalışmalar, takımdaşlık, ekip yönetimi, proje yönetimi, takım ruhu edinme gibi konularda bireysel gelişim açısından büyük kazanımlar elde etmemizi sağladı. Herhangi bir ürünün planlama, tasarım, üretim, montaj ve test aşamalarının hepsine şahit olmak heyecan verici. Süreç bize stresle başa çıkma ve mühendislik tecrübesi de kazandırdı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı