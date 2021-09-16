Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı

BİLKENT Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı. 2 kişilik otomobil, saatte 70-80 kilometre hız yapabiliyor, 1 kez şarj edildiğinde 110 kilometre yol gidilebiliyor. Öğrencilerden Berkay Yılmaz, yarış arabası şeklindeki tasarımı ile dikkat çeken araç ile bu yıl TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmaya katılacaklarını söyledi.

Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan takım, 2 ayda elektrik ile çalışan otomobili tasarlayıp üretti. 13 öğrencinin yaptığı 'BIL-CAR' ismi verilen otomobil, saatte 70-80 kilometre hız yapabiliyor ve 1 kez şarj edildiğinde 110 kilometre yol gidilebiliyor. Elektrikli araç, enerjisini bagajdaki bataryadan alıyor. 2 kişilik aracın ağırlığı ise 250 kilogram. Güvenlik sisteminin de yer aldığı araç, yarış arabası şeklindeki tasarımı ile dikkat çekiyor. TÜBİTAK onaylı aracın Ar-Ge çalışmaları sonucunda ağırlığı hafifletilecek ve düşük ölçüde enerji kazanımı sağlanacak.