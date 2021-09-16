Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel
Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı

BİLKENT Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı.

BİLKENT Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı. 2 kişilik otomobil, saatte 70-80 kilometre hız yapabiliyor, 1 kez şarj edildiğinde 110 kilometre yol gidilebiliyor. Öğrencilerden Berkay Yılmaz, yarış arabası şeklindeki tasarımı ile dikkat çeken araç ile bu yıl TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmaya katılacaklarını söyledi.

Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan takım, 2 ayda elektrik ile çalışan otomobili tasarlayıp üretti. 13 öğrencinin yaptığı 'BIL-CAR' ismi verilen otomobil, saatte 70-80 kilometre hız yapabiliyor ve 1 kez şarj edildiğinde 110 kilometre yol gidilebiliyor. Elektrikli araç, enerjisini bagajdaki bataryadan alıyor. 2 kişilik aracın ağırlığı ise 250 kilogram. Güvenlik sisteminin de yer aldığı araç, yarış arabası şeklindeki tasarımı ile dikkat çekiyor. TÜBİTAK onaylı aracın Ar-Ge çalışmaları sonucunda ağırlığı hafifletilecek ve düşük ölçüde enerji kazanımı sağlanacak.

'ÜNİVERSİTEMİZİN İLK ELEKTRİKLİ ARACINI ÜRETTİK'

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Berkay Yılmaz, yeni ekip olduklarını ve elektrikli araç yaparak ilk adımı attıklarını söyledi. Yılmaz, "İlk olarak aracımızın mekanik tasarımlarını gerçekleştirdik. Çizimlerini ve üretim süreçlerini makine mühendisleri olarak takip ettik. Elektrik aksamlarını ise elektrik elektronik mühendisliği bölümünden arkadaşlarımız takip ettiler. Tasarım bittikten sonra firmalarla irtibata geçtik. Gerekli üretim süreçlerini tamamladık. Bilkent Üniversitesi'nin şu ana kadar elektrikli araç girişimi olmamıştı. Bizler üniversitemizin ilk ekipleriyiz. İlerleyen süreçte bu aracın gelişimi, yurt içi ve yurt dışı yarışmalara katılması için çalışacağız" dedi.

'YENİ ARAÇ ÜRETECEĞİZ'

Berkay Yılmaz, yurt dışında yapılan, büyük okulların da katılım sağladığı yarışmalar olduğunu kaydederek, "Bu yarışmalara da katılım sağlamak için yeni bir araç üretimi gerçekleştireceğiz. Bu sene 2 yarışmaya katılmayı düşünüyoruz. Geçen sene tek yarışmaya katılım sağladık. Yarışmada bizden beklenen en temel şey, aracın içindeki parçaların yerli ve milli bir şekilde üretilmiş olması. Aracımızın sadece şu an motoru yerli, önümüzdeki senelerde bataryayı da yerli olarak üreteceğiz. Önümüzdeki sene aracın Ar-Ge çalışmalarını tamamlayıp daha verimli ve daha güzel bir araç yapmayı planlıyoruz. Otomotiv sektörü gün geçtikçe içten yanmalı motorlar yerine elektrikli motorları tercih ediyor. Günümüzde artan yakıt fiyatları ve araçların sağlamış olduğu emisyon gazlarından dolayı insanlar da artık elektrikli motorları tercih ediyorlar. Elektrikli motorlar hem yeterli güç sağlıyor hem de gerekli olan yakıtı minimum şekilde temin ediyor. Projeyi yapmamızın asıl sebebi bu. Herkes aracını şarj edebilir herkes bu araçları rahatlıkla kullanabilir" diye konuştu.


Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı

Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı

Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı

Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı

Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı

Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı

Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı

Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Son Dakika Haberleri
Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti

Kendisine yol verilmemesine sinirlenen kadın sürücü, lüks aracından inip hemcinsini darbetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İbrahim Altay Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Gülşen Demet Akalın Eser Yenenler
Spor Cristiano Mesut Özil Rıza Çalımbay Halis Özkahya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üniversite öğrencileri, elektrikli otomobil yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 13:03:56. #1.11#