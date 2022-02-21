ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, DÜNYA REHBERLER GÜNÜNÜ BALONDA KUTLADI

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, turist rehberliği okuyan üniversite öğrencileri, 21 Şubat Dünya Rehberler Gününü sıcak hava balonunda kutladı.

Nevşehir'de turist rehberliği bölümünde öğrenim gören öğrenciler, 21 Şubat Dünya Rehberler Gününü kutlamak için sıcak hava balonu turuna katıldı. Üniversite öğrencileri yerden 550 metre yüksekliğe çıkan sıcak hava balonunda Dünya Rehberler Gününü kutladı. Sıcak hava balonu işletme sahibi Mehmet Dinler, Turist rehberleri tıpkı acenteler gibi önemli paydaşlarımızdandır. Turist rehberleri ülkemizin değerlerini, kültürünü, güzelliklerinin en doğru şekilde aktaran meslek grubudur. Turist rehberleri ülkemiz turizminin vitrinidir. O nedenle kendileriyle güzel bir etkinlikte bir araya geldik diye konuştu.

Turist rehberliği öğrencisi Cihan Cambaz ise, yerli ve yabancı ziyaretçilere rehber olarak hizmet sunacak olmanın heyecanını yaşadığını, Kapadokya'ya en iyi şekilde tanıtabilmeyi hedeflediğini söyledi.

İrem Karagöz de, okulunu başarıyla tamamlayarak mesleğe atılmayı istediğini belirterek, Balona binmeyi hep istiyordum, çok heyecanlıyım. Bu mesleği çok seviyorum dedi.