Unicorn kimdir? Maske Kimsin Sen Unicorn maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Unicorn gerçek ismi nedir?
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Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler merak ediliyor. Merak edilen isimlerden biri de Unicorn oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Unicorn kimdir? Unicorn maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Unicorn gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen Unicorn beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Unicorn kimdir? Unicorn maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Unicorn gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Unicorn maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Unicorn kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Unicorn hangi ünlü çıktı?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Maske Kimsin Sen'de Unicorn'un performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Unicorn maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 2 isim açıklandı.
Unicorn maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:
- Wilma Elles (Eda Ece'nin tahmini)
- Farah Zeynep Abdullah
- Nilgün Belgün
- Yeliz Kuvancı (Alican Yücesoy'un tahmini)
- Ayça Bingöl (Melis Sezen ve Doğu Demirkol'un tahmini)
Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:
- Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oldu.)
- Ejderha - TBA (Cemal Hünal - 7. bölümde açıklanan isim oldu.)
- Ayna - TBA (Biran Damla Yılmaz - 6. bölümde açıklanan isim oldu.)
- Şövalye - TBA (Ender Saraç - 5. bölümde açıklanan isim oldu.)
- Ağaç - TBA (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oldu.)
- İskelet - TBA (Keremcem - 4. bölümde açıklanan isim oldu.)
- Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oldu.)
Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Unicorn kimdir belli olmadı.