Unicorn kimdir? Maske Kimsin Sen Unicorn maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Unicorn gerçek ismi nedir?

Maske Kimsin Sen Unicorn beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Unicorn kimdir? Unicorn maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Unicorn gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Unicorn maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Unicorn kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Unicorn hangi ünlü çıktı?

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ İSİMLERİ

- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

MASKE KİMSİN SEN UNİCORN KİM ÇIKTI, HANGİ ÜNLÜ ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen'de Unicorn'un performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Unicorn maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 2 isim açıklandı.

Unicorn maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:

Wilma Elles (Eda Ece'nin tahmini)

Farah Zeynep Abdullah

Nilgün Belgün

Yeliz Kuvancı (Alican Yücesoy'un tahmini)

Ayça Bingöl (Melis Sezen ve Doğu Demirkol'un tahmini)

Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:

Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oldu.)

Ejderha - TBA (Cemal Hünal - 7. bölümde açıklanan isim oldu.)

Ayna - TBA (Biran Damla Yılmaz - 6. bölümde açıklanan isim oldu.)

Şövalye - TBA (Ender Saraç - 5. bölümde açıklanan isim oldu.)

Ağaç - TBA (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oldu.)

İskelet - TBA (Keremcem - 4. bölümde açıklanan isim oldu.)

Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oldu.)

Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Unicorn kimdir belli olmadı.

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