UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi

UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'de İstanbul ile kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tek yer olan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde tesislerin dolması turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'de İstanbul ile kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tek yer olan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde tesislerin dolması turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Herhangi mimari plana dayanmaksızın 18, 19. ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, 3 katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu, büyük şehirlere yakınlığı dolayısıyla bayram tatili için en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

Kurban Bayramı tatilini, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklayarak geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Safranbolu ilçesi, günübirlik ve konaklamalı binlerce yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Kültürel zenginliklerini korumadaki başarısıyla "Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasına giren tarihi ilçeye çeşitli tur ve geziler kapsamında gelen turistler, otel ve pansiyonların tamamını doldurdu.

Ziyaretçilerini kültürel mirasıyla tarih yolculuğuna çıkaran Safranbolu'da, Arnavut kaldırımlı sokakların başlarında ikram edilen yöreye has lokumları da tatma fırsatı sunuluyor.

"Yüzde 100'e ulaşan rezervasyonlar aldık"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, tarihi ilçenin birçok açıdan avantaj sağlamasıyla çokça tercih edilen bir yer olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla otel ve pansiyonların dolmasından dolayı mutlu olduklarının altını çizen Ergüder, "UNESCO Dünya Mirası ilçemizde yüzde 100'e ulaşan rezervasyonlar aldık. Bayram yoğunluğumuz hafta sonuyla başladı. Safranbolu'yu merak edenleri, sevenleri bekliyoruz." dedi.

"Safranbolu o beklediğimiz yoğunluğa kavuştu"

Butik otel sahibi Serhat Şengün de Safranbolu'nun Osmanlı'dan kalan çok büyük bir miras olduğunu ifade etti.

Yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Şengün, "1 Temmuz'dan sonra yasakların kalkmasıyla beraber Safranbolu o beklediğimiz yoğunluğa kavuştu. 9 günlük bayram tatili için çok yoğun rezervasyonlar aldık. Konaklama işletmelerinde doluluk oranı yüzde 100'ü bulmuş durumda. Mutlu, güzel, yoğun bir bayram geçireceğiz."

UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi
UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi
UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi
UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Hande Erçel Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Arda Turan Aytaç Kara Mehmet Topal Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 11:47:22. #1.15#

title