UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe'de turist sayısı arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe'de turist sayısı arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe'de turist sayısı arttı

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Malatya Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı arttı.

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Malatya Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret eden yerli ve yabancı Turist sayısı arttı.

2014 yılında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazanan Arslantepe Arkeolojik Alanının kalıcı listeye girmesi için yapılan çalışmalar sonrasında, Çin'in ev sahipliğinde online olarak UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısı düzenlenmişti. Toplantıda, Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesine karar verilmesinden sonra ören yerini ziyaret edenlerin sayısında artış yaşandı.

Malatya Arslantepe Höyüğü'nü son olarak İzmir'den gelen yerli turist kafilesi ziyaret etti.

Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne geçtiğimiz Temmuz ayında girdi. İtalya Roma Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Malatya Müze Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl yaz döneminde başlayıp sonbahara kadar süren kazıların devam ettiği Arslantepe Höyüğü, Açık Hava Müzesi olarak tarih severlere hizmet veriyor. Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapılarının ortaya çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü'nde bugüne kadar yapılan kazılarda, çok sayıda tarihi materyal ve eser bulundu.

Arslantepe Höyüğü, Malatya'nın 7 kilometre kuzeydoğusunda Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde yer alan bir arkeolojik yerleşim. Türkiye'deki en büyük höyüklerden biri olan höyük, Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Baraj Gölü'nün batısında bulunuyor. 30 metre yükseklikteki

(İHA)

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe'de turist sayısı arttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok

BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok

 BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin 'güvenli' ve 'onurlu' dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.

 BM Genel Sekreteri Guterres: 'Afganistan konulu konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık'

BM Genel Sekreteri Guterres: "Afganistan konulu konferansta 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü aldık"
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu
Magazin Bensu Soral
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Diego Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe'de turist sayısı arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 11:07:58. #1.12#