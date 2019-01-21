Ünal, "Gümeli Belediyesi'ni Kasasında Parayla, Depolarında Malzemeyle Teslim Ettim"

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinin kurucu Belediye Başkanı Şefik Ünal DSP'ye katılarak Gümeli Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Ünal, Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam'ın başarısız olduğunu söyleyerek, "Belediye Başkanı benim iyi bir arkadaşım, kimseye laf söyletmem. Ama belediye olarak başarılı bir noktaya gelemediler. Ben Gümeli Belediyesini kasasında parayla, depolarında malzemeyle teslim ettim" dedi.

Gümeli'nin kurucu Belediye Başkanı Şefik Ünal, DSP Alaplı İlçe Başkanlığında düzenlenen törenle DSP'ye katıldı ve Gümeli Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Ünal, "Birinci şiarımız fakirin fukaranın yanında olmaktır. Kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Ben Gümeli'de 15 sene belediye başkanlığı yaptım. Bir tek benim hakkımda olumsuz konuşan olursa, şu an adaylıktan çekilirim. Gümeli'de 30 kilometreye yakın yeni yol yaptım. 4 tane yeni köprü yaptım. 6 tane cem evini halkımızla beraber ortaklaşa yaptık. Belediye binasını, evden bir masa bir sandalye getirerek bir arkadaşımızın evine açtık.Bugün aynı azim, aynı heyecan bende yine var. Şimdiki Belediye Başkanı da benim iyi bir arkadaşım, kimseye laf söyletmem. Ama belediye olarak başarılı bir noktaya gelemediler. Ben Gümeli Belediyesini kasasında parayla, depolarında malzemeyle teslim ettim. Hiçbir borcu olmadan belediyeyi teslim ettim. O şekilde bıraktığım belediye, hiç birşey yapılmamasına rağmen benim bıraktığım noktada değil. Ben aday olmayacaktım, Gümeli'nin bu durumundan rahat edemedim. Toparlayacak bir arkadaşımı göremedim. Bu işi bilen, ezbere konuşmayan biri olarak söylüyorum; Gümeli beldesini toparlayıp layık olduğu yere getireceğim, Cenab-ı Allah'ın izniyle. Bir daha ki dönemde de aday olmayacağım. Çünkü, gençlerimiz, kardeşlerimiz var var pırıl, onlar yapsın istiyorum. Bu dönem de öyle isterdim ama öyle bir noktaya geldik ki, benim vazife almam elzem oldu. Damacana su projesini hayal ediyordum, izinlerini çıkardım suyu merkeze akıttım. Altyapısını hazırladım ama, o zaman olmadı. Seçim yaklaşmıştı ve seçimi de kaybettik. Ben belediye başkanı oldum, makine aldım, makinede operatörlük yaptım. Ben makinede çalışırken, İller Bankası'ndan heyet geldi, bana belediye başkanını sordular. Üzerime başımı giyinip koltuğa oturduğum zaman şaşırdılar. Ben kravat takıp gezen belediye başkanı olmadım. Kravat taktım, bakanla oturdum, çizmemi giydim belediyede çalıştım" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA