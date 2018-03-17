Umreciler Dualarla Kutsal Topraklara Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının 2017-2018 yılı umre organizasyonuyla, kutsal topraklara giden 79 umreci, Erzincan Terzibaba Camii önünden dualarla uğurlandı. Yapılan programa İl Müftü Vekili Harun Özkan, Hac ve Umre Bürosu görevlileri, kafile görevlileri, umre yolcuları ve yakınları katıldı.

Uğurlama programı, Camii Kebir Müezzin Kayyımı Erdoğan Seren'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'le başladı. Kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan umrecilerle tek tek ilgilenen ve kısa bir konuşma yapan İl Müftü Vekili Özkan, Allah ve Rasülünün misafiri olarak yola çıkan umrecilerden milletimize, devletimize ve ümmete dua etmelerini özellikle de kahraman askerlerimize ve emniyet güçlerimize dua etmelerini istedi.

Program İl Müftü Vekilinin yaptığı dua ile sona ererken, yakınlarıyla vedalaşan umreciler, otobüslere binerek kutsal topraklara uçmak üzere yola çıktılar. - ERZİNCAN