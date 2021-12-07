Ümraniye'de geri geri kayan kamyon, arkasındaki araçları biçti

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de yokuştan çıktığı sırada bir anda duran hafriyat kamyonu, freninin boşalmasıyla geri geri gelerek arkasında bekleyen otomobilleri biçti. Üstüne gelen hafriyat kamyonunu gören ve kendini kurtarmak için aracından atlayan bir sürücü, otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kaldırımda bulunan yayalar ise üzerlerine sürüklenen otomobillerden koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ümraniye Esenevler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu yokuş yukarı çıktığı esnada aniden durdu. Kamyonun ardından gelen 3 otomobil de önlerindeki kamyonun durması ile yolda durdu. İddiaya göre frenin boşalmasıyla aniden geri geri gelen hafriyat kamyonu üç otomobile de çarparak durabildi. Kamyonun üzerine geldiğini gören sürücülerden biri, korkuya kapılarak aracının kapısını açıp kendisini dışarı attı. Yola düşen sürücü, üzerine sürüklenen araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O sırada yol kenarında park halinde bulunan iki otomobil de kaza nedeniyle hasar gördü. Kaldırımda bulunan yayalar, çarpmanın etkisiyle kaldırıma sürüklenen araçlardan koşarak kaçtı.

Olaya tanık olan esnaf Erkan Teber, "Gece saat 00.30 civarındaydı. Bir gürültü geldi, kamyon yukarıya doğru çıkmadı. Dörtlüleri yaktı sanırım freni patladı. O durumda arkadaki araçlar seyir halindeydi, hepsini geri süpürerek geldi. Arabanın birisi dükkanın içine kadar girdi. Arabanın içindeki bir sürücü de kendini zor attı yere. Kamyon en az on tane arabayı burada biçti. Şoför panik halinde kaçtı ama daha sonra gelip tutanak tuttu. Polis de geldi. Bütün hasarlı araçları tutanak altında tuttular ve çekici de geldi araçları götürdüler. Benim arabada da hasar var. Dubalar olmasaydı dükkana kadar arabalar girerdi" dedi.

Kaza anları güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde rampada duran hafriyat kamyonu bir kaç saniye sonra geri geri gelmeye başlıyor. O sırada arkasında duran otomobilleri önüne katıyor. Bir kişinin ise paniğe kapılarak aracından atlayıp diğer araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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