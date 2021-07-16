Ümraniye'de 15 Temmuz ruhu yaşamaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümraniye'de 15 Temmuz ruhu yaşamaya devam ediyor

Ümraniye'de 15 Temmuz ruhu yaşamaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ümraniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Santral Etkinlik Alanı'nda bir araya gelen binlerce vatandaş, gece geç saatlere kadar demokrasi nöbeti tuttu.

Ümraniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Santral Etkinlik Alanı'nda bir araya gelen binlerce vatandaş, gece geç saatlere kadar demokrasi nöbeti tuttu. Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen programda çok sayıda etkinlik gerçekleşirken, 15 Temmuz'u anlatan görüntüleri izleyen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Ümraniye Belediyesi; vatanın bütünlüğüne, istiklal ve istikbaline karşı yapılan alçakça kalkışmada yaşamını feda edip bu uğurda şehitlik ve gazilik şerefine nail olan kahramanları unutmadı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıl dönümü için düzenlenen programa Ümraniye Kaymakamı Cengiz Uysal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, TBMM 20. Dönem Milletvekili Şevki Yılmaz, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve yönetimi, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, şehit yakınları ve çok sayıda gazi katıldı.

Ümraniye Saat Kulesi'nden başlayan ve binlerce vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı korteje, mehter takımı birbirinden coşkulu marşlarla eşlik etti. Mehteran takımının gösterileri etkinlik alanında da devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Tv kanallarında aynı anda yayınlanan ulusa sesleniş konuşması etkinlik alanındaki led ekrandan da verildi. Vatandaşlar programın ilerleyen saatlerinde okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek, şehit ve gaziler için dua etti.

"Milli irademize kimsenin tankla, tüfekle pranga vurmasına izin vermeyeceğiz"

Santral Etkinlik Alanı'nda konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "15 Temmuz Darbe Girişimi, kahraman milletimizin onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti sayesinde bozguna uğratılmıştır. Milletimiz dünyada benzeri görülmemiş bir cesaret ile hain terör örgütü olan FETÖ 'ye karşı büyük bir demokrasi zaferine imza atmış ve Türkiye'nin gücünü, Türk halkının destanlaşan mücadelesini dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz Darbe Girişimi esnasında 251 kahramanımızı şehadet makamına uğurlarken, 2 bin 196 gazimizle şanlı tarihimize yeni bir zafer yazdırdık. O gece Ümraniye'den 9 vatan sevdalısı kardeşim ülkesi için gözünü kırpmadan canını verdi. 115 kardeşimiz de gazilik şerefine erişti. Her bir Ümraniyeli kardeşimin aynı ruh ve cesaretle bu ülkeyi korumak için elinden gelen her şeyi yapacağına şüphem yok. Milli irademize kimsenin tankla, tüfekle pranga vurmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından sanatçı Fatih Koca'nın seslendirdiği parçalarla coşan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarını bir an olsun bırakmayarak gecenin geç saatlerine kadar demokrasi nöbetini sürdürdü. - İSTANBUL

Ümraniye'de 15 Temmuz ruhu yaşamaya devam ediyor
Ümraniye'de 15 Temmuz ruhu yaşamaya devam ediyor
Ümraniye'de 15 Temmuz ruhu yaşamaya devam ediyor
Ümraniye'de 15 Temmuz ruhu yaşamaya devam ediyor
Ümraniye'de 15 Temmuz ruhu yaşamaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı
15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar! Erdoğan çifti gözyaşlarına hakim olamadı
ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
ABD'de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Mustafa Er Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ümraniye'de 15 Temmuz ruhu yaşamaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:36:06. #1.16#

title