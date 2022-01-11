Ümraniye'de 13 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişi darbedildi

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ve kaçırmak için buluşmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi, kızın yakınları tarafından darbedilirken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, 27 yaşındaki E.F. isimli kişinin yaşı küçük bir kızı taciz ettiği iddiası ile başladı.

E.F, kızı kaçırmak için kendisi ile buluşma ayarlamaya çalıştığı sırada kızın yakınları buluşma yerini öğrenerek, bu kişinin bulunduğu Çakmak Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesine geldi.

Durumu fark ederek kaçmaya çalışan E.F'yi kovalayan kızın yakınları, şüpheliyi yakalayarak, minibüs içinde ve dışında darbetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Darp sonucu yaralanan E.F, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kızın yakınları F.D. (48), H.D. (19), H.D. (23) ve B.O. (32) polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişi, Ümraniye Polis Merkezi'ne götürüldü. Yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Bu arada olaya ilişkin kovalamaca ve darp görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde E.F'nin, kızın ailesini fark ettikten sonra minibüsle olay yerinden kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Minibüsün arkasından koşan ve ön tarafına asılan bir aile yakını yola düşüyor. Daha sonra trafikte kalan minibüsün arka camının kırılıp bir aile yakınının camdan içeri girdiği ve minibüsü ileride durdurduğu kaydediliyor.

Görüntülerde, minibüsün etrafına kalabalığın toplandığı görülüyor.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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