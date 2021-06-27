UMKE personeli eğitimlerini tatbikatlarla güçlendiriyor
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UMKE personeli eğitimlerini tatbikatlarla güçlendiriyor

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Sağlık

UMKE personeli eğitimlerini tatbikatlarla güçlendiriyor Aksaray'da Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri aldıkları eğitimleri yaptıkları tatbikatlarla güçlendiriyor.

UMKE personeli eğitimlerini tatbikatlarla güçlendiriyor

AKSARAY - Aksaray'da Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri aldıkları eğitimleri yaptıkları tatbikatlarla güçlendiriyor.

Doğal afetler başta olmak üzere kazalarda ve insanların kurtarılmaya ve sağlık alanında ihtiyaç duyduğu her anda yaptığı başarılı çalışmalarla medikal kurtarmada etkin bir mücadele yürüten UMKE personeli aldığı eğitimleri gerçekleştirdikleri gerçeği aratmayan tatbikatlarla pekiştirerek güçlendiriyor. Aksaray, Konya ve Karaman UMKE ekipleri Aksaray Hasan Dağı Bozkurt Düzlüğünde 3 günlük tatbikat kampına girdi. Yaklaşık 60 UMKE personelinin katıldığı eğitim tatbikat kampında ekiplerin aldığı yazılı ve sözlü eğitimler tatbikatlarla uygulamalı olarak güçlendiriliyor. Her gün yaklaşık 7 ayrı tatbikat gerçekleştiren UMKE personelinin tatbikat kampı 3 gün boyunca sürecek.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ, amaçlarının her an güçlü ve atik bir şekilde göreve hazır kalmak ve her türlü çalışmada insanların can ve mal kaybını önlemek olduğunu belirterek, "3 günlük bir eğitim kampımız var. Bu kampımız UMKE eğitim tatbikatı kampı. Burası Aksaray Hasan Dağı mevki. Konya ve Karaman'dan misafirlerimiz var. Aksaraylılar da burada. UMKE ekibindeki 7 doktor arkadaşımız, 45 sağlık çalışanımız ile birlikte yerinde bir fiil bir hafta önce gerçekleştirdiğimiz yerinde tatbikatları burada bir fiil gerçekleştiriyoruz. Her daim devletimizin milletimizin yanındayız ve hizmete devam ediyoruz. Tüm arkadaşlarımızın belli branşları var. Biz UMKE olarak gönüllülük esasında çalışan arkadaşlarımızı bu afet ve acil durumlarda uzmanlaşmış birer personel haline getirmeye çalışıyoruz. Her daim bir olay esnasında bakanlığımızın talimatı ile 30 dakika içerisinde Türkiye'nin her yerine çıkabilecek kapasiteye ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Konya UMKE ekibinden Sağlık Hizmetleri Uzmanı Ömer Göksu, sahadaki uygulamalı eğitimlerin önemine değinerek, "Teorik olarak aldığımız eğitimleri sahada uygulamamız gerekiyor. Sahada uygulamadığımız hiçbir eğitim tam olarak amacına ulaşmış olmuyor. Şimdi bizlerde burada tatbikatlarda her hangi bir senaryoyu, afet, deprem gibi çoklu vakalı senaryoları burada icra ediyoruz. Sağlıkçı arkadaşlarımızın, ekibimizin vakalara müdahalesini burada tatbikat şeklinde icra ediyoruz" diye konuştu.

Karaman İl Afet Birim Sorumlusu Sağlık Memuru Cumhur Büyükşahin ise, "Mevcut olan UMKE timlerimize yeni bir kan, yeni bir güç eklemek için arkadaşlarımıza temel eğitim verip daha önce bu eğitimleri almış olan arkadaşlarımızla birlikte uyum ve koordine içinde çalışmalarını sağlamak için tatbikat yapıyoruz. Tatbikat, bizim için afetlere ön hazırlıktır. Çünkü ön hazırlıkta afetteki durumlardan daha ağır şekilde senaryolar gerçekleştirerek afetlerde arkadaşlarımızın zorlanmasını engellemek için tatbikat ve eğitimleri sürekli şekilde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

UMKE personeli eğitimlerini tatbikatlarla güçlendiriyor
UMKE personeli eğitimlerini tatbikatlarla güçlendiriyor
UMKE personeli eğitimlerini tatbikatlarla güçlendiriyor
UMKE personeli eğitimlerini tatbikatlarla güçlendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

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