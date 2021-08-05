Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alındı

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gün şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alındı.