Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alındı
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Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alındı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gün şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alındı.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, önceki gün şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, kadın cesediyle karşılaştı.

İnceleme sonucu cesedin 25 yaşındaki Esra Hankulu'na ait olduğu belirlendi.

Olay yerindeki arkadaşları, Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etti.

Bunun üzerine Uygun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gün gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada Hankulu'nun cep telefonu bulunamadı.

Ümitcan Uygun'un kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ifadesi alınmıştı.

Uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçlamasıyla tutuklanan Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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