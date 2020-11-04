Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir? Ne zaman öldü? Ümit Yaşar Oğuzcan eserleri nelerdir?

Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 22 Ağustos 1926 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Ümit Yaşar Oğuzcan birçok şiir kitabı ve biyografik eser geride bıraktı. Peki Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir, eserleri nelerdir?

Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 22 Ağustos 1926 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Ümit Yaşar Oğuzcan birçok şiir kitabı ve biyografik eser geride bıraktı. Peki Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir, eserleri nelerdir?

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN KİMDİR?

Ümit Yaşar Oğuzcan 22 Ağustaos 1926'da Tarsus'da doğmuştur. 1946 yılında Eskişehir Ticaret Lisesi'ni bitirmiştir. Ardından Türkiye İş Bankası'na bankacı olarak girerek Adana, Ankara ve İstanbul'da çalıştı. Halkla ilişkiler müdür yardımcısı görevinde iken hizmette otuz yılını doldurunca kendi isteğiyle Haziran 1977'de emekliye ayrıldı. İstanbul'da kendi adını taşıyan bir sanat galerisi kurdu.

KARİYERİ

Şiir hayatına 1940'ta Yedigün şairleri arasında başlayan ardından 1975 yılında 33 şiir, 4 düzyazı kitabı, 13 antoloji ve biyografik eser, toplam 50 kitap çıkarmış bulunan, şiir plakları, şarkı sözleri ve yergileriyle tanınan Oğuzcan, günümüzde bilinen popüler şairlerinden biridir. Genellikle Faruk Nafiz Çamlıbel duyarlılığında ve aşk, ayrılık, özlem temaları ekseninde çoğalttığı şiirini, 1973 yılında büyük oğlu Vedat Oğuzcan'ın vefatı üzerine, hayatın boşluğu, ölüm ve acı gibi derinliklere, öz ve biçim yoğunlaştırmalarına yöneltti. Şairlik başarısını, daha etkili, aruzla yazdığı rubailerinde gösterdi.

ESERLERİ

Mustafa Kemal'i Düşünüyorum

İnsanoğlu (1947)

Dolmuş (1955)

Üstüme Varma İstanbul (1961)

Sahibini Arayan Mektuplar (1961)

Yeni Dünya Rekoru (1961)

Sevenler Ölmez (1962)

Çigan Gözler (1962),

Ötesi Yok (1963)

Hüzün Şarkıları (1963)

Bir Gün Anlarsın (1965)

Sadrazamın Sol Kulağı (1965)

Mihribana Şiirleri (1965)

İnşallahla Maşallahla (1965)

Taşlar ve Başlar (1966)

Seni Sevmek (1966)

Toprak Olana Kadar (1968)

Göbek Davası (1968)

Ben Seni Sevdim mi (1968)

Halktan Yana (1969)

Aşk mıydı O (1969)

Önce Sen Sonra Ben (1971)

Rübailer (1972)

Acılar Denizi (1973)

Yalan Bitti (1975)

En Eski Yalnızlığımdın Sen Benim (1978)

Dikiz Aynası (yergi şiirleri, 1982)

Oğul koşması

Her Gece Sen

Beşinci Mektup

Milyon Kere Ayten

Bir Başka İstanbul

Beni Unutma

Ben Senin En Çok

Dostlar Seni Unutur mu?

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