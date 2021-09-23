Ümit Tokcan hala formunda
Memleketi Ordu'yu ziyaret eden 76 yaşındaki Ümit Tokcan, formundan hiçbir şey kaybetmemiş.
ORDU (Snob Magazin) -
Türk Halk Müziğinin ünlü ismi Ümit Tokcan, memleketi Ordu'yu ziyaret etti. Yakın dostu ve hemşehrisi ünlü kardiyolog Prof Dr İsmet Dindar ile birlikte Derin Deniz Boutique Otel&Restoran'daki fasıl gecesine konuk oldu. Geceye katılanların isteğini kırmayarak uzun hava okuyan 76 yaşındaki sanatçı hala formunda olduğunu kanıtladı.
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