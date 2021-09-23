Ümit Tokcan hala formunda - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümit Tokcan hala formunda

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ümit Tokcan hala formunda

Memleketi Ordu'yu ziyaret eden 76 yaşındaki Ümit Tokcan, formundan hiçbir şey kaybetmemiş.

ORDU (Snob Magazin) -

Türk Halk Müziğinin ünlü ismi Ümit Tokcan, memleketi Ordu'yu ziyaret etti. Yakın dostu ve hemşehrisi ünlü kardiyolog Prof Dr İsmet Dindar ile birlikte Derin Deniz Boutique Otel&Restoran'daki fasıl gecesine konuk oldu. Geceye katılanların isteğini kırmayarak uzun hava okuyan 76 yaşındaki sanatçı hala formunda olduğunu kanıtladı.

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Özge Özpirinçci Müge Anlı Tanem Sivar
Spor Mustafa Denizli Marcao Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ümit Tokcan hala formunda - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 09:58:58. #1.12#