Ümit Özlale kimdir? Ümit Özlale kaç yaşında, nereli? Ümit Özlale hayatı ve biyografisi!

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

________________________________________

Eğitim

Doktora

Boston College, Economics, 2001

Yüksek Lisans

Boston College, Economics, 1998

Lisans

ODTÜ, Economics, 1995

________________________________________

Araştırma

Makaleler (seçilmiş):

• "Oil prices and current account: A structural analysis for the Turkish economy", with Didem Pekkurnaz, Energy Policy 38, 2010, pages 4489-4496.

• "Coordination Between Monetary Policy and Fiscal Policy for an Inflation Targeting Emerging Market", with Zelal Aktaş and Neslihan Kaya, Journal of International, Money and Finance 29, 2010, pages 123-138.

• "Exchange Rate Regimes and Pass-Through: Evidence from the Turkish Economy", with Hakan Kara,Burç Tuger, Hande Tuger and Eray Yücel. Contemporary Economic Policy, 25:2, 2007, pages 206-225.

• "Estimating Output Gap In A Changing Economy", with Hakan Kara, Fethi Öğünç and Çağrı Sarıkaya, Southern Economic Journal, 74:1, 2007, pages 269-289.

• "Employing Extended Kalman Filter In Measuring Output Gap and Potential Output for the Turkish Economy", with Levent Özbek,Journal of Economic Dynamics and Control, 29:9, 2005, pages 1611-1622.

• "Price Stability vs. Output Stability: Tales of Federal Reserve Administrations", Journal of Economic Dynamics and Control, 27:9, 2003, pages 1595-1610.

Kitap Bölümleri ve Raporlar (Seçilmiş):

• "Türkiye'de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi", Koç Üniversitesi/ TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu Çalışma Raporu, No: 1603, 2016.

• "Kocaeli'de Sanayi Yapısının Teknolojik Dönüşümü ve İthalat Bağımlılığının Azaltılması için Politika Analizi", Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Desteği ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü Çalışma Raporu, Kasım 2015.

• Regional Investment Climate Assessment for Turkey, The World Bank Project, 2016.

• Measuring Structural Budget Balance for the Turkish Economy, TCMB, 2012.

• Analysis of Pharmaceutical Sector as an Industrial and Health Policy, TÜBİTAK, 2016.

Devam eden araştırmalar:

• State and Class Dynamics: Business and Entrepreneurship History of Turkey. Paper prepared for Business History in the Age of Modern Globalization. International Colloquium in Business History, Bocconi University, January 2017.

• Smooth or Sudden? Which specialization pattern does provide more economic growth and export competitiveness? Paper prepared for Encyclopedia of International Economics and Global Trade.

• Investigating (Possible) Asymmetric Effects of Business Ecosystem on Firm Level Productivity Depending on the Technological Intensity of the Firm.

