Ümit Özer, CHP il başkanlığına yeniden aday oldu

20.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:14

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Özer, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, iki yıllık başkanlık sürecini değerlendirdi.

1997 yılında "yarın hangi göreve seçilebilirim" kaygısıyla değil, "Atatürk Türkiye'si için ne yapabilirim" düşüncesiyle CHP'ye üye olduğunu belirten Özer, partisinin hemen hemen her kademesinde görev aldığını anımsattı.

Özer, partiye üye olduğu günden itibaren, görev almadığı dönemlerde bile alanlara çıkarak CHP'nin başarısı için mücadele ettiğini belirterek, "Yeri geldi eşimi, çocukalarımı ihmal ettim ama partimi asla ihmal etmedim. Günü geldi örgütüm bana il başkanlığını layık gördü. Bugün yine örgütümün desteğiyle buradayım ve bu onurlu göreve bir kez daha talibim." dedi.

İki yıllık görev süresinin sonuna geldiğini belirten Özer, il başkanlığı döneminde partisinin ilklerine imza attığını belirtti.

Eksiklerinin ve yanlışlıklarının da olduğunu ancak yapılan eleştirilerin büyük bir bölümünün parti içi siyasi kaygı güden eleştirilerden oluştuğunun altını çizen Özer, şöyle devam etti.

"Ben 'Olmadı bari şu olsun' denilerek emrivaki ile alana sürülen bir aday değil, örgütümün desteğiyle özgür irademle CHP'nin iktidarına katkı sunmak için adayım. Ne mutlu ki bana örgütümden aldığım güçle bu onurlu göreve seçildim. İnşallah yine örgütümden aldığım destekle yarın da burada olacağım. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı hak, hukuk, adalet yürüyüşünün izinden giderek iktidar yürüyüşünü Kayseri'den başlatmak için adayım. Mahalle mahalle, ev ev, CHP iktidarını örgütlemek için adayım."

CHP Kayseri İl Başkanlığına daha önce Mustafa Aslan da adaylığını açıklamıştı.

Kaynak: AA