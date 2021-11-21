Ümit Özdağ: Sığınmacılar bir yıl içinde vatanlarına geri dönecek

ESKİŞEHİR (DHA) - ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Yeter artık diyoruz. Herkes kendi vatanına gitsin ve mutlu olarak yaşasın. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz; Türkiye'deki bütün sığınmacıların hepsi bir yıl içinde vatanlarına geri dönecek" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, parti il binasının açılışında bulunmak ve çeşitli ziyaretler için Eskişehir'e geldi. Hamamyolu Caddesi'nde partililerle buluşan Özdağ, mehteran takımı eşliğinde yürüyerek il binasının önüne geldi. Burada partililere seslenen Özdağ, Zafer Partisi olarak Türkiye'de yaşayan sığınmacıların bir yıl içinde vatanlarına geri döneceklerinin sözünü verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

Konuşmaların ardından Özdağ ile beraberindekiler il partisinin açılışını yaptı.