Ümit Güner kimdir? Plakçı Ümit Güner - Zerrin Özer olayı nedir?

Ümit Güner kimdir? sorusu Zerrin Özer'in açıklamaları sonrası merak edilen konular arasında yer aldı. Armağan Çağlayan'ın Gör Beni isimli programına konuk olan ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Zerrin Özer programda geçenlerde vefat ettiği öğrenilen Ümit Güner'in kendisine tecavüz ettiği açıklamalarında bulundu. Peki, Ümit Güner kaç yaşındaydı, nereli, mesleği nedir? Ümit Güner öldü mü?

Ünlü plakçı Ümit Güner hakkında aramalar arttı. Zerrin Özer'in yaptığı açıklamalar sonrası merak edilen Ümit Güner kimidr? Zerrin Özer, yıllar önce katıldığı "Yasemin'in Penceresi'' adlı TV programında yakın bir aile dostunun tecavüzüne uğradığını açıklamıştı. Ümit Güner Zerrin Özer olayı nedir?

ÜMİT GÜNER KİMDİR?

1962 doğumlu olan Ümit Güner, Ankara'lıdır. Zerrin Özer döneminde zengin plak dağıtımcıları arasında yer alıyordu. Eski Kent Plak sahibi olarak bilinen Ümit Güner, babasından kalan plak şirketini batırmıştır.

1962 doğumlu olan Ümit Güner, Ankaralıdır. Zerrin Özer döneminde zengin plak dağıtımcıları arasında yer alıyordu. Eski Kent Plak sahibi olarak bilinen Ümit Güner, babasından kalan plak şirketini batırmıştır. Bir zamanlar her çıkan sanatçının albümü plakı Kent Plak deposuna gidip, Türkiye'ye orada dağıtılırdı. Ankara'dan sonra İstanbul'a gelen Ümit Güner, geçtiğimiz günlerde vefa etti.

ÜMİT GÜNER ZERRİN ÖZER OLAYI NEDİR?

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Zerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Özer, hayatındaki kırım noktalarını anlattı.

"TARZIMDAN DOLAYI ANNEM BENİ YANINDA TAŞIMAZDI"

Gençlik yıllarında tarzından ve kabarık saçlarından dolayı arkasından 'deli' diye seslenildiğini söyleyen Zerrin Özer, "Anneciğime her gün yalvarırdım saçım kirlendiği zaman. 'Banyodan sonra lütfen saçımı örer misin' diye. Sonra açardım papaz gibi. Sürekli yırtık jean ve bileziklerim vardı. Bir gün adaya gidiyoruz, ablamla birlikte. Lütfen arkamızdan yürür müsün dedi, 'deli' diyorlar dedi. Annem de beni yanında taşımadı sonra. Vapurda bile yanında oturmadım. Benim blue jean'imi yırtıyorlardı. Annem hiçbir şekilde o tarz giyinmemi istemedi. Sonra İstanbul'a taşındık ben daha bir abarttım, yırttım pantolonumu" dedi.

TECAVÜZCÜSÜNÜN ADINI İLK KEZ VERDİ

Yıllar önce Ümit Güner isimli bir yapımcının tecavüze uğradığını anlatan usta sanatçı, "Adam geçenlerde vefat etmiş. Ölünün arkasından konuşulmaz ama ne söyleyeyim hakkımı helal etmiyorum. Kıymetli ailesi ismin açıklanmasına bir şey demesin. Çünkü ilk defa siz ismini verdiniz" ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarını anlatan Özer, sözlerine şöyle devam etti: "Öyle bir şey var ki, genç kızsınız ve aileniz muhafazakar olduğu için böyle bir şeye çok önem veriyor. Türkiye böyleydi o zaman. Şimdi ki gibi artık böyle iğrenç bir hale gelmemişti. Bir gün bu olay başıma bu olay gelmiş, dayak yiye yiye, yumruk yiye yiye. Üstümde 180 kilo bir adam. Bağırıyorum, ben onu hayatımda en yakın abim biliyorum. Ben o zaman başkasına aşığım ve bir tek ona anlatabiliyorum."

"ABLAMA SÖYLESEM ADAMI ÖLDÜRÜR ANNEME SÖYLESEM KALP KRİZİ GEÇİRİR"

"Annem Ankara'ya diğer ablamların yanına gitmişti. Tülay ablam burada, Sezen, Pakize abla ile çok yakın arkadaştı. Ben de evde tek kalıyorum, günlerce yorganı çekiyorum ağlıyorum. Diyorum ki, ben bunu Tülay ablama söylesem, Tülay ablam gider bu adamı vurur. Annem de bunu duyar kalp krizi geçirir. Ben aileyi bitirmiş olurum dedim. Susmam lazım dedim. Neler yaşadım bir Allah bir ben biliyorum."

"ADAMIN YANINDAN AYRILMAK İSTEYİNCE TOKAT YEDİM"

"Sonra 'Anneciğim sana bir şey söylemek istiyorum' dedim. Ben şey abiden ayrılmak istiyorum firmadan. Hiç unutmuyorum, Cağloğlu yokuşunda bir tokat attı. 'Sen şaşırdın herhalde, başına bir iş gelmesini istiyorsun' dedi. Ben nasıl anlatayım anneme? Diyor ki kızım 'Bildiğimiz kişi, yabancı bir insan başına bir şey mi getirsin istiyorsun' diyor."

"HEP AĞLADIĞIM İÇİN SİYAH GÖZLÜK TAKIYORUM"

"Ben bu adamın suratına baka baka çalıştım. Sonra albüm yaptım, yine devam ettim. Zaman geçiyor, benim bir evlilik yapmam gerekiyor dedim. Ona da müsaade etmediler. Yıllarca ben bunu psikiyatristimle konuştum. "Bunu içinden atman gerekiyor" dedi. Diyorlardı ya "Zerrin hep ağlıyor, hep siyah gözlük takıyor" Kimseye bakamıyor ki Zerrin."