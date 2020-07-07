- UMH güçlerinden Sirte'ye askeri sevkıyat - UMH güçlerinden Sirte'ye askeri sevkıyat Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Sirte kentine geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

- UMH güçlerinden Sirte'ye askeri sevkıyat

TRABLUS - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Sirte kentine geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Sirte kentini darbeci General Hafter'e bağlı milislerden temizlemek için kente geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Yüzlerce askeri araçtan oluşan konvoylar Sirte'ye doğru hareket etti.

Öte yandan UMH güçlerine ait SİHA'lar, Cufra bölgesinde bulunan Rus yapımı bir Pantsir hava savunma sistemini imha etti. Saldırı sonucu Rus paralı Wagner grubuna bağlı 3 askerin öldürüldüğü, 7'sinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA