11.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:39

Bir süredir kanser tedavisi gören Umman Sultanı Kabus 79 yaşında öldü. Yaşanan gelişme sonrası Uman Sultanı Kabus kimdir? 79 yaşında ölen Sultan Kabus kimdir? Sultan Kabus hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi. İşte Sultan Kabus hakkında merak edilenler…

SULTAN KABUS KİMDİR?

Sultanı Kabus Ölüm Tarihi: 10 Ocak 202

Sultanı Kabus Doğum Tarihi: 18 Kasım 1940, Selale, Umman

Sultanı Kabus Tam Adı: Qaboos bin Said al Said

Sultanı Kabus Eş: Nawal bint Tariq (e. 1976–1979)

Sultanı Kabus Ev: Bu Said Hanedanı

Sultanı Kabus Ödüller: Royal Victorian Chain, Cevahirlal Nehru Ödülü, Nişan-ı Pakistan

Kâbus bin Said bin Teymur 1970-2020 yılları arasında Umman sultanı olan kişidir.

Babası Said bin Teymur, annesi Mazun bint Ahmed'dir. 1970 yılında babasını tahttan indiren Kâbus bin Said günümüze kadar başta kalmayı başarmıştır. İran-Irak Savaşı boyunca tarafsızlığını koruyan Kâbus Bin Said, Batı ve Amerika ile ilişkilerinde de sıkı bir bağ kurmuş bu sayede bir denge politikası izlemeyi başarmıştır. 1992 yılında Yemen ile sınır problemini çözen Kâbus, çıkan halk ayaklanmalarının Umman'a da sıçraması sonucu halka bir dizi reformlar yapmayı taahhüt etmişti.