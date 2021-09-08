Uluslararası Zurna Festivali'ne yoğun ilgi
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Uluslararası Zurna Festivali'ne yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

Uluslararası Zurna Festivali'ne yoğun ilgi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası ZurnaZen Festivali'nin ikinci günü Marmaris'te 19 Mayıs Meydanı'nda düzenlendi.

Uluslararası Zurna Festivali'ne yoğun ilgi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası ZurnaZen Festivali'nin ikinci günü Marmaris'te 19 Mayıs Meydanı'nda düzenlendi.

Dünyada sadece Muğla'da yapılan Zurna Festivali olma özelliği taşıyan Zurna Zen Festivalinin ikinci günü zurna ustaları, halk oyunları ve Hüsnü Şenlendirici'nin klarnet konseri ile son buldu.

Festivalin sanat danışmanı Ünal Yürük "Geçtiğimiz yıllarda Çin'den dahi gelen olmuştu, Zurna'nın geniş bir coğrafyada bilindiğini gördük. Bu akşam da İspanya'dan, Makedonya'dan, Bulgaristan'dan ve Azerbaycan'dan gelen zurna ustalarımız var. Bu kültürün tanınması çok gurur verici" dedi.

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin çaldığı müziklere seyirciler oynayarak katılırken, konser alanına HES kodu ve PCR testi sorgulanarak giriş izni verildi.

Uluslararası ZurnaZen Festivali'ne 17'si Türk 4'ü yabancı toplam 21 zurna sanatçısı katıldı. Türkiye dışından Bulgaristan'dan Demir Kurtov Azerbaycan'dan Fagan Alasgarov, Makedonya'dan Abdı Sulımanov ve İspanya'dan Manuel Sabate Benanch katılıyor.

ZurnaZen Festivali Marmaris'ten sonra Datça ve Milas ilçelerinde devam edecek.

Uluslararası Zurna Festivali'ne yoğun ilgi
Uluslararası Zurna Festivali'ne yoğun ilgi
Uluslararası Zurna Festivali'ne yoğun ilgi
Uluslararası Zurna Festivali'ne yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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