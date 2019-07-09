Bursa'da, her yıl 7 şehrin 7 İslam büyüğünü tema edinen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" kapsamında organize edilen yarışmada dereceye giren senaryolardan uyarlanan filmlerin çekimleri başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) katkılarıyla Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen festivalde bu sene Abbas ibn Firnas, El Cezeri, İbni Heysem, Kadızade Rumi, El Zehravi, Kındi ve Cabir bin Hayyan'ın hayatını konu alan en iyi 7 senaryo belirlendi. Bu senaryolar, profesyonel ekipler tarafından film haline getiriliyor.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki tarihi Cumalıkızık Mahallesi'nde başlayan "Abbas'ın Kanatları" adlı senaryonun kısa film çekimlerinde, Abbas ibn Firnas'ın 9'uncu yüzyılda uçma fikri anlatılıyor. Furkan Çardak ve İhsan Gül'ün rol aldığı filmin yönetmenliğini Eda Sürmeli ve Ali Ayyıldız üstleniyor.

Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinci seçilen senaryoların filmlerinin tamamının Bursa'da çekileceğini söyledi.

Çekimine başladıkları kısa filmde, Abbas ibn Firnas'ın bir Hristiyan ile uçma fikrinin ele alındığını belirten Sürmeli, şunları kaydetti:

"Hezarfen Ahmet Çelebi'yi biliyoruz ama Abbas ibn Firnas'ı bilmiyoruz. Uçma fikrini ilk geliştiren kişi. Burasını Rondo (Endülüs'te bir bölge) olarak gösteriyoruz, burası dokusal olarak da o tarihe uyuyor. İnşallah bu şekilde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu adam 9'uncu yüzyılda uçmayı hayal etti. Filme gelince, bir Hristiyan ile bir Müslümanın dostluğunu da anlatıyor aynı zamanda. Bir Hristiyanın akrobat olduğu için ona para toplaması ve kanat yapması anlatılıyor. Çok güzel bir hikaye."

Eda Sürmeli, 1 Eylül'de filmlerin gösterime girmeye başlayacağını, 24 Eylül'de de BTSO'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek final gecesiyle çalışmaların tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA