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Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali İnegöl'de başladı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali İnegöl'de başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilki gerçekleştirilen Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali, düzenlenen törenle başladı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilki gerçekleştirilen Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali, düzenlenen törenle başladı.

İnegöl Belediyesinin girişimleri ile İnegöl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İnegöl Ziraat Odası ile İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali kapılarını açtı.

Alanyurt Pazar Yerinde yapılan festivalde 120 padok alanında 25 farklı ırktan 750 hayvan sergileniyor.

3 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak olan festivalde yurt içi ile birlikte Bulgaristan, Macaristan ve Ukrayna'dan gelen çiftçiler de yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, "Festivalin amacı İnegöl'ümüzün kıvırcık koyununu tanıtmak, küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin motivasyon ve enerjisini yükseltmek. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Bursa Tarım Müdürü Hamit Aygül de İnegöl'ün hayvancılıkta önemli bir yerde olduğunu belirterek, "2020 rakamlarına göre 67 bin küçükbaş hayvan, 18 bin dolayında da küçükbaş hayvan var. İnegöl, bu noktada parlayan yıldızlardan biri." diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise "Burada Türkiye'nin en kaliteli damızlık küçükbaş hayvan çiftliklerini görmüş olacağız. Bu mesleği tanıtmak istiyoruz." dedi.

Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali İnegöl'de başladı

Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali İnegöl'de başladı

Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali İnegöl'de başladı

Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali İnegöl'de başladı

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali İnegöl'de başladı - Haberler
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