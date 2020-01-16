: Uluslararası İdealkent Ödülleri sahiplerini buldu

16.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 22:39

Kente ve kent halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nda (UNESCO) düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Kent Araştırmalar Enstitüsünce UNESCO'nun Paris'teki genel merkez binasında düzenlenen ödül töreni öncesinde "Şehirlerin Geleceği ve Uluslararası Örgütlerin Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesindeki Rolü" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, yerel değerlerin kentlerde özenle korunduğunu ve sürdürülebilir şehirleşmenin önemli unsurlarından biri kabul edildiğini söyledi.

Şehirlerin sahip olduğu değerlerle diğer kentlerle ilişkiler geliştirdiğini ifade eden Karatepe, bunun insanlığın geleceğini için önemli olduğunu belirtti.

Karatepe, kentlerin arasında gerçekleşen ilişkilerin kültür içerikli olduğunu dile getirerek Türkiye'deki şehirlerle yurt dışındaki şehirler arasında ilişkiler geliştirilmesin teşvik edildiğini söyledi.

Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, kentte çıkan bir sorunun veya güzel bir uygulamanın diğer kentleri de etkilediğini kaydetti.

Kentlerinin sorunlarının çözümü ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi için uluslararası iş birliklerinin son derece önemli olduğu görüşünü paylaşan Osmanoğlu, her şehrin kendine özgün sorun ve imkanlarıyla sakinlerini daha iyi bir yaşam sunabilmek için mücadele verdiğini anlattı.

Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Yusuf Sunar, enstitünün kentlerde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm üretmek için kurulduğunu aktardı.

Sunar, Uluslararası İdealkent Ödülleri'nin kentsel sorunların çözümünde yenilikçi, toplumcu ve ekoloji arayışları teşvik etmeyi amaçladığını kaydetti. Yusuf Sunar, kentin sadece fiziksel şartların iyileştirilmesini değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel değerleri yeniden üreten, toplumsal adaleti sağlayan, çevreye duyarlı, yerel demokrasiyi güçlendiren ve toplumsal riskleri azaltan ideal kent ödüllerinin kapsamı içerisinde yer aldığını belirtti.

Etkinliğe Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eski Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcıları Barbara Toce ve Anna Magyar, İtalya'nın Urbino kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Roberto Cioppi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay katıldı.

Üniversite yerleşkelerinde öğrencilere, cep telefonuna yüklenen uygulama ile ekonomik şartlarda bisiklet kiralama hizmeti veren ve "Nesil Paylaşımlı Bisiklet Sistemi" ödülüne layık görülen Unibike'nin Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Sistemimiz çok beğenildi. Kentlerde de uygulamak için belediyelerle görüşüyoruz. Avantajımız, ekonomik bir hizmet üretebiliyor olmamız." dedi.

Çevre konusunda insanların çok şey yapabileceğine işaret eden Akıncı, "Bu onur verici ödülü, öncelikle Unibike emekçileri ve üyeleri, iki teker üzerinde oksijen soluyup özgürce pedal çevirenler, çocuklarına servet değil yaşanabilir bir dünya bırakmayı önemseyenler için alıyorum." diye konuştu.

Akıncı sistemin Ege, Akdeniz, Selçuk, İnönü ve İzmir Teknoloji Üniversitelerin kampüslerinde uygulandığını söyledi.

Uluslararası İdealkent Ödülleri

Ödül alan projeler, UNESCO binasında bir hafta boyunca sergilenecek. Ödüle layık görülen kurum ve kişiler şöyle:

Çocuk Hakları Sokağı Projesi, Adapazarı Belediyesi, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu

Tarihe Saygılı, Doğayla Uyumlu Yeşil Kent Projesi, Amasya Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Sarı

Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi Projesi, Osmangazi Belediyesi, Belediye Başkanı Mustafa Dündar

Akıllı Kent Bilgi Otomasyonu Projesi, Büyükçekmece Belediyesi, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün

Eski Elektrik Fabrikası Restorasyonu Projesi, Edirne Belediyesi, Belediye Başkanı Recep Gürkan

Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi, Edirne Belediyesi, Belediye Başkanı Recep Gürkan

Tescilli Erbaa Bağ Yaprağı Festivali Projesi, Erbaa Belediyesi, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl

Anneliğe Hazırlık Eğitimi Projesi, Karesi Belediyesi, Belediye Başkanı Dinçer Orkan

Bisiklet Ulaşım Master Planı Projesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Kuşdemir

Kültür Merkezi Projesi, Palandöken Belediyesi, Belediye Başkanı Muhammet Sunar

Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi Projesi, Pursaklar Belediyesi, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı Projesi, Selçuklu Belediyesi, Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı

Atık Getirme ve Kompost Üretim Tesisi Projesi, Sincan Belediyesi, Belediye Başkanı Murat Ercan

Kanal Tokat Projesi Projesi, Tokat Belediyesi, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu

Kadınlara ve Kız Çocuklarına Karşı Şiddete Sıfır Toleranslı Afrika Şehirleri Kampanyası, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Afrika bölgesi, UCLG üyesi Malika Gefrane Gjorgi

Nesil Paylaşımlı Bisiklet Sistemi, Unibike, Yönetim Kurulu Başkanı Güven Akıncı

Kadim Yeşilyurt-Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesi, Yeşilyurt Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Çınar.

Kaynak: AA

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