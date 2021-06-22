Uluslararası firmalar dünya birincisi olan projeyi satın almak için sıraya girdi

- Uluslararası firmalar dünya birincisi olan projeyi satın almak için sıraya girdi Proje Cumhurbaşkanı'nın da dikkatini çekti Geliştirdiği projeyle Amerika'da düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda dünya birinciliği elde eden Malatyalı lise öğrencisi Feridun Balaban'ın...

- Uluslararası firmalar dünya birincisi olan projeyi satın almak için sıraya girdi

Proje Cumhurbaşkanı'nın da dikkatini çekti

MALATYA - Geliştirdiği projeyle Amerika'da düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda dünya birinciliği elde eden Malatyalı lise öğrencisi Feridun Balaban'ın çalışması, uluslararası firmaların dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen Balaban, çalışmalarını devlet desteği ile geliştirmeyi hedefliyor.

Malatya Bilim ve Sanat Merkezi ve TED Malatya koleji öğrencisi 17 yaşındaki Feridun Balaban'ın 'Bor ve azot katkılı, elmas gibi karbon malzemesinin çok katmanlı güneş panellerinde üst katman olarak kullanımının panellerin verimlilikleri ve spektral etkinliklerinin incelenmesi' projesi, geçtiğimiz yıl TÜBİTAK 51. lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birinciliği elde etmişti. Balaban'ın Bilim ve Sanat Merkezi'nin bodrum katındaki laboratuvarda geliştirdiği proje, TÜBİTAK öncülüğünde Amerika'da düzenlenen Regeneron ISEF isimli Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve dünyanın farklı noktalarından projelerin katıldığı yarışmada Balaban'ın projesi SPIE özel ödül kategorisinde dünya birincisi seçilmişti.

Cumhurbaşkanı ile görüştü

Çalışmalarına destek amaçlı ekranı kırık cep telefonundan makale okuyarak projesini ortaya çıkaran Balaban, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Balaban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini aldı. Öte yandan Balaban'ın geliştirdiği proje uluslararası firmaların da radarına girdi. Balaban, çalışmalarına gelen teklifleri üniversite sınavından sonra değerlendirmeyi planlıyor.

"Güneş panelleri aynı alanda daha çok elektrik enerjisi ürettiler"

Geliştirdiği projeyle güneş panellerinin aynı bölgede daha fazla elektrik enerjisi ürettiklerini belirten Balaban, "Bu yıl online olarak düzenlenen Regeneron ISEF SPIE özel ödül kategorisinde dünya birincisi oldum. Burada çalışmamı güneş panellerinin verimini arttırmak üzerine yaptım. Bu konuda danışman öğretmenim Savaş Zafer Güler'in de çok destekleri oldu. Güneş panellerinin verimini arttırmak için üzerini elmas benzeri bir yapı kapladım. Bu sayede aynı alanda daha çok elektrik enerjisi ürettiler. Bu düzenlenen yarışma lisans öncesi yani lise dönemindeki dünyadaki en prestijli bilim yarışması, araştırma projeleri yarışmaları. Elde ettiğim başarı sonrası çok mutlu oldum, ailem ve akrabalarım arayıp kutladılar. Bu çok mutluluk verici bir şey ama bence bunların en önemlisi yarışmada aldığım ödül. Elde ettiğim derece, yaptığım çalışmanın, verdiğim emeğin dünya tarafından tanındığını gösteriyor. Gerçekten onur verici bir durum" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın destekleri benim için çok mutluluk verici"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası kendisine verilen destek için mutlu olduğunu belirten Balaban, "Arkamızda böyle büyük bir gücün olması, Cumhurbaşkanımızın destekleri benim için çok mutluluk verici ve bu çalışmaların daha çok ileri gideceğinin teminatı aslında benim için. Benim yaptığım çalışma iklim değişikliğini engellemek için, bunun etkilerini azaltmak için bu konuda bana Cumhurbaşkanımızın destekleri bana büyük bir güç vereceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız toplantıda söylemişti, bundan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile iletişime geçeceğim. Bu çalışmaların daha ileriye gideceğine ve artık bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde de çalışmaların daha ileriye gideceğini gösteriyor bana. Çok mutluluk verici bir durum" ifadelerini kullandı.

"Hem projemi satın almak istiyorlar hem de burada kullandığım teknolojiyi satın almak istiyorlar"

Projesini ve kullandığı teknolojiyi satın almak için uluslararası firmaların kendisiyle iletişime geçtiğini ifade eden Balaban, "Birkaç tane uluslararası ve yerel firma oldu benimle iletişime geçen. Burada uluslararası firmalarla İngilizce iletişim kuruyoruz. Burada da okulumun İngilizce eğitimi çok yardımcı oluyor. Hem projemi satın almak istiyorlar hem de burada kullandığım teknolojiyi satın almak istiyorlar. Burada kaplamak için yeni ve özel bir teknoloji kullandık. Yeni bir plazma, ince film kaplama teknolojisi. Bu teknolojiyi satın almak istiyorlar. Henüz daha ücret konuşmadık, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Sınavdan sonra görüşmek istediğimi söyledim. Onun dışında birkaç tane çok uluslu şirketten teklif geldi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz