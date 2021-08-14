Uluslararası Bursa Festivali'nde Cem Adrian ve Melis Sökmen sevenleriyle buluştu
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Uluslararası Bursa Festivali'nde Cem Adrian ve Melis Sökmen sevenleriyle buluştu

Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde sanatçı Cem Adrian ve Melis Sökmen aynı sahneyi paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde sanatçı Cem Adrian ve Melis Sökmen aynı sahneyi paylaştı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere, Bursalı sanatseverler ilgi gösterdi.

Gecede pop, caz ve akustik seslerin harmanlanmasıyla oluşturulan eserler müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Cem Adrian ve Melis Sökmen, "Ben Seni Çok Sevdim", "Sarı Gelin", "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Kül" gibi eserleri yorumladı.

Konser sonunda Adrian ve Sökmen müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Uluslararası Bursa Festivali'nde Cem Adrian ve Melis Sökmen sevenleriyle buluştu
Uluslararası Bursa Festivali'nde Cem Adrian ve Melis Sökmen sevenleriyle buluştu
Uluslararası Bursa Festivali'nde Cem Adrian ve Melis Sökmen sevenleriyle buluştu
Uluslararası Bursa Festivali'nde Cem Adrian ve Melis Sökmen sevenleriyle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü

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