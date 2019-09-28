"Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı" kapılarını açıyor

28.09.2019 10:50

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), 62'nci kez görücüye çıkıyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin (TASD) iş birliği ve Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı'nın (TASEV) destekleri ile düzenlenen AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, 2-5 Ekim 2019'da CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 62'nci kez ziyaretçileri ile buluşacak.

Dünya nüfusunun yüzde 12'sine ayakkabı satan 500'e yakın firmanın 1000'in üzerinde markasını sergileyeceği fuara, 5 bini yabancı olmak üzere 30 binin üzerinde profesyonel alıcının katılımı bekleniyor. 60 bin metrekarelik alanda dünya ayakkabı sektörünün yeni trend tasarım ve ürünleri görücüye çıkacak.

Kendi alanında Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan AYMOD, başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikte bulunuyor.

Kadın-erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modelin sergileneceği fuara aralarında Rusya, İtalya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Polonya, Türkmenistan, Özbekistan, Ürdün, Macaristan, Çekya, Karadağ ve Lübnan'ın da olduğu ülkelerden 5 bini yabancı, 30 binin üzerinde alıcının katılımı bekleniyor.

Kaynak: AA