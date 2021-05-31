Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesecek
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Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesecek

Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenli olarak icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatının, basın günü ayağı başladı.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenli olarak icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatının, basın günü ayağı başladı. Birden fazla ülkenin katıldığı tatbikatta, TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş'un HYEU modeli de ilk kez uçacak.

Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında uluslararası unsurların katılımı ile icra ediliyor. Tatbikata Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının yanı sıra Azerbaycan, Katar ve KKTC'den askeri birimler katıldı. Tatbikatla birlikte, müşterek çalışma kabiliyetinin artırılarak göreve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi planlanıyor. Konya'da icra edilen tatbikatta, Türk Uzay ve Havacılık Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş'un yeni varyantı olan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) ilk kez Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatında uçurulacak. Bundan sonra Hürkuş'un HYEU modelinin kuvvet komutanlıklarınca değerlendirilmesi planlanıyor.

Onlarca personel ve hava aracı yer alıyor

Jet uçakları, HİK (Havadan Erken İhbar) uçağı, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta, harekat ortamında icra edilecek Müşterek Personel Kurtarma usulleri denenerek, geliştirilmesi ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor. Anadolu Ankası-2021 tatbikatına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 6 adet F-16 uçağı, 1 adet E-7 T uçağı, 1 adet ANKA Silahlı İHA, 1 adet CN-235 uçağı ve 2 adet AS-532 helikopterleri, 3 Personel Kurtarma Timi, 1 adet JTAC (İleri Hava Kontrolörü) Timi ile katıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1 adet AS-532 ve 2 adet T-129 ATAK Helikopterleri ve 1 Personel Kurtarma Timi ile katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 SAT Timi, Jandarma Genel Komutanlığı 1 adet S-70 Helikopteri ve 1 Personel Kurtarma Timi ile Özel Kuvvetler Komutanlığı, 1 adet S-70 Helikopteri ve 1 Özel Kuvvetler Timi ile Azerbaycan 2 adet Mi-17 Helikopteri ve 3 Personel Kurtarma Timi, Katar 2 adet AW-139 Helikopteri, 1 adet C-130 ve 1 adet C- 17 Uçakları, KKTC 1 adet AS-532 Helikopteri ve 1 adet Personel Kurtarma Timi personeli ile katılım sağlıyor. - KONYA

Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesecek
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesecek
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesecek
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesecek
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesecek
Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatı nefes kesecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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