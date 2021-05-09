Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda fikstür açıklandı!

Büyük turnuva başlıyor!

The Academys organizatörlüğünde düzenlenen Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda fikstür .

Finali Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan turnuvanın başlangıcına sayılı günler kaldı. Turnuvanın başlamasına sayılı günler kala turnuva fikstürleri de paylaşıldı. Biz de sizler için oyun oyun fikstürleri derledik.

ULUSLARARASI AKDENİZ ESPOR FİNAL FİKSTÜRÜ

FIFA 21

Helios Gaming

El Sueno Esports

Futbolist (Ege Arseven)

JoinKKLive

NOM Gaming (NEissaT14)

Olymbias Neapolis Esports

fastPay Wildcats (Berkije

Diabol

Lebanon Esports

Futbolist (iMertal)

İstanbul Başakşehir Esports

Karagümrük Espor

Monaco Esports

Futbolist (İsmail Can Yerinde)

Community Winner

NOM Gaming

Rocket League

MTP Esport

Damage Inc

fastPay Wildcats

Hell Tiers

Team Queso

Rix.GG

WYLDE

Vikingos

Project Eversio

Blaze Esports

Mortal Step UP 8

WeirdOneZ

Team Singularity

Velocity 9

Mannschaft

Community Winner

İlk adımının T.C. Cumhurbaşkanlığı destekleriyle Antalya'da düzenlendiği Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda dijital meşaleyi taşıyacak bir sonraki ülke KKTC olacak! Turnuvanın ödül havuzu ise totalde $7.500

Kaynak: Playerbros