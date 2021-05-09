Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda fikstür açıklandı!
Büyük turnuva başlıyor!
The Academys organizatörlüğünde düzenlenen Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda fikstür .
Finali Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan turnuvanın başlangıcına sayılı günler kaldı. Turnuvanın başlamasına sayılı günler kala turnuva fikstürleri de paylaşıldı. Biz de sizler için oyun oyun fikstürleri derledik.
ULUSLARARASI AKDENİZ ESPOR FİNAL FİKSTÜRÜ
FIFA 21
Helios Gaming
El Sueno Esports
Futbolist (Ege Arseven)
JoinKKLive
NOM Gaming (NEissaT14)
Olymbias Neapolis Esports
fastPay Wildcats (Berkije
Diabol
Lebanon Esports
Futbolist (iMertal)
İstanbul Başakşehir Esports
Karagümrük Espor
Monaco Esports
Futbolist (İsmail Can Yerinde)
Community Winner
NOM Gaming
Rocket League
MTP Esport
Damage Inc
fastPay Wildcats
Hell Tiers
Team Queso
Rix.GG
WYLDE
Vikingos
Project Eversio
Blaze Esports
Mortal Step UP 8
WeirdOneZ
Team Singularity
Velocity 9
Mannschaft
Community Winner
İlk adımının T.C. Cumhurbaşkanlığı destekleriyle Antalya'da düzenlendiği Uluslararası Akdeniz Espor Turnuvası'nda dijital meşaleyi taşıyacak bir sonraki ülke KKTC olacak! Turnuvanın ödül havuzu ise totalde $7.500
Kaynak: Playerbros