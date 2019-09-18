Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne doğru

18.09.2019 16:12

Bu sene 26'ncısı 23-29 Eylül'de düzenlenecek Uluslarası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Direktörü Kadir Beycioğlu'nun yanı sıra Yürütme Kurulu üyeleri Menderes Samancılar, Timur Savcı ve Nebil Özgentürk'ün katılımıyla kentteki bir otelde etkinlik ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Karalar, festivalin, kentin bir markası olduğunu dile getirerek "Altın Koza, Adana, sanat ve sinema dünyası için çok önemlidir. Aslında bu yıl Altın Koza'nın 50'nci yılı ancak festivalin bazı yıllar yapılamaması nedeniyle bu yıl 26'ncısı düzenlenmektedir." dedi.

Yerel seçimler nedeniyle Altın Koza için çalışmaları çok kısa sürede yapmak zorunda kaldıklarına işaret eden Karalar, şöyle devam etti:

"Sanatı, sanatçıya emanet etmek gerekir düşüncesiyle festivalimizi, sanat dünyasındaki ehil insanlara teslim ettik ve Adanalı saygıdeğer sanatçılar Menderes Samancılar, Timur Savcı ve Nebil Özgentürk'ü Adana'ya davet ettik. Kendileri, çok kısa bir süre içerisinde alınabilecek en iyi sonucu almak için büyük çaba gösterdiler, başarı elde ettiler. Sanatın, kültürün olmadığı yerde barış, huzur ve kardeşlik yoktur. İnsanları, siyasi görüş ayırt etmeden birleştiren temel güçlerden biri sanattır. Sanat, kardeşliği, barışı tesis eder ve insanı bilinçlendirir. Bu doğrultuda, bu inançla, sanata desteğimizi katlayarak artıracağız."

"Türkiye'de cinsiyet eşitliği sözünü veren ilk festival olduk"

Festival Direktörü Kadir Beycioğlu da izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği Dünya Seçkisi Bölümü'nde festivalin toplum sorumluluğuna olan duyarlılığını sergileyen filmler seçmeye çalıştıklarını belirtti.

Beycioğlu, organizasyona ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

"Altın Koza Film Festivali olarak bu yıl, Türkiye'de cinsiyet eşitliği sözünü veren ilk festival olduk. 5050×2020 kampanyasını imzalayarak 2020 yılına kadar cinsiyet eşitliğini savunacağımızı taahhüt ettik ve festival seçkisinde de kadınların eşit temsilini sağlayacak şekilde bir kurgu oluşturmaya çalıştık. Bu kapsamda Dünya Seçkisi Bölümü'nde, Afgan kadın yönetmenlerin gözüyle Afganistan'da kadınların yaşadığı toplumsal sorunları ön plana çıkaran 'Kadın Gözüyle Afganistan' bölümüne yer verdik."

5050x2020 kampanyası, sinema sektöründe 2020 yılına kadar cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefliyor. Sinema sektöründe görev alan kadınları maddi ve manevi açıdan desteklemeyi içeren kampanya şimdiye dek Cannes, Venedik, Berlin, Toronto ve Locarno da dahil 35 uluslararası film festivali düzenleyicisi tarafından imzalandı.

Kaynak: AA