Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali Candan Erçetin konseriyle sona erdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali son gününde Candan Erçetin ve Serkan Çağrı konser verdi.

Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen konser öncesinde müzikseverler HES kodu kontrolünün ardından içeri alındı.

Salonun dolması nedeniyle bazı seyirciler konseri sergi alanındaki dev ekranlardan izledi.

Sanatçı Erçetin, "Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar", "Söz vermiştin bana", "Bir dalda iki kiraz", "Ölümden başkası yalan"Çavdar ovası", "İndim havuz başına", "İster sallan gez" gibi şarkılarını seslendirdi. Candan Erçetin'e klarnetiyle Serkan Çağrı ve Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Erçetin, zaman zaman 9/8'lik ritimlerle de sahnede dans etti.

Edirne'ye yabancı olmadığını ailesinin yıllarca Edirne'de oturduğunu anlatan Erçetin, Edirne'yi çok sevdiğini söyledi.

Konsere katılan vatandaşlar teşekkür eden Erçetin, Edirne'nin daha büyük konser alanlarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Konserin ardından Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Edirne'yi Tanıtma, Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar sahneye çıkarak Erçetin'e ve Serkan Çağrı'nın eşi Ebru Çağrı'ya kentin el sanatlarından süslü aynalı el süpürgesi ve Edirne kırmızısı renkli fular armağan etti.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır da Erçetin'e Edirnekari tablo hediye etti.

Sanatçı Erçetin hediyeler karşısında "Söyleseydiniz büyük arabayla gelirdik be ya" diye espri yapması sonrası salondan alkış aldı.

Konseri, TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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