Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktıSucuoğlu: "Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördü. Biz de layık olmaya çalışacağız"

- Ulusal Birlik Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktı

Sucuoğlu: "Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördü. Biz de layık olmaya çalışacağız"

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen erken milletvekili seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi birinci parti çıkarken Cumhuriyetçi Türk Partisi ikinci parti seçildi.

KKTC'de Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, erken milletvekili seçimlerinin sonuçlarının netleşmesi sonrası başkent Lefkoşa'daki parti binasına gelerek, zaferini duyurdu ve halka teşekkür etti. Sucuoğlu burada yaptığı açıklamada, "UBP seçimden güçlenerek çıktı. Önümüzde zorlu bir süreç var. 10 yılı etkileyecek ekonomik adımlar ve reformların olacağı bir dönem olacak. Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördü. Biz de layık olmaya çalışacağız. UBP zor dönemlerin partisidir. İyi bir ekiple hareket edeceğiz. KKTC'ye inanan ve Türkiye ile birlikte hareket eden bir partiyiz. UBP'yi büyütüp daha fazla güçlendireceğiz. 8-10 ay içinde ekonomik alanda dönüşümü halka hissettireceğiz. Mecliste iki büyük parti olmalıdır. Dünyada böyledir. Bizde denge bozulmuştu yeniden denge bulundu. Seçime 5 kala değil seçimden çıkıldığı anda seçim yasası düzenlenmeli. Ekonomide istikrar için ülkede istikrar gereklidir" dedi

Kadınların yanına gençlerin de partiye katıldığını ifade eden Sucuoğlu, "17 bin üyenin desteğini aldık ve hissettik. 6 ilçede salonları doldurduk. Biz güçlüysek sizin sayenizde güçlüyüz. UBP'nin öyle bir güçlü tabanı var ki tavanı bizleri taşır. Taban güçlüyse ve birlikse başarılı olunur. Yarın genel sekreterle konuşacağız. Sonuçlar kesinleşince daha büyük bir kutlama yapacağız" diye konuştu.

KKTC'deki mevcut gayri resmi sonuçlara göre, 'Ulusal Birlik Partisi 25, Cumhuriyetçi Türk Partisi 19, Demokrat Parti 3, Yeniden Doğuş Partisi 2, Halkın Partisi ise mecliste 1 koltuk kazandı.

KKTC'de toplam 763 sandıktan 745'i sayılırken yüzde 89,35'lik bir dilime karşılık gelen oylara göre UBP yüzde 40,46, CTP yüzde 32,03

DP yüzde 7,38 YDP yüzde 6,74, HP yüzde 6,29, TKP-YG yüzde 1,51 BY yüzde 1,68, TDP yüzde 3,91 oranında oy aldı.

Seçime katılım oranı: yüzde 58,23

KKTC genelinde seçime katılım oranı yüzde 58,23 olarak kalırken, Lefkoşa'da yüzde 60.07, Mağusa'da yüzde 54,40, Girne'de yüzde 52.20, Güzelyurt'ta yüzde 58.30, İskele'de yüzde 62.24 ve Lefke'de ise seçime yüzde 62.18 katılım oldu.

Öte taraftan Toplumcu Demokrasi Partisi'nin bu seçimlerde yüzde 5'lik barajı geçememesi sonrası parti Genel Başkanı Cemal Özyiğit, istifa ettiğini duyurdu.

KKTC'de erken milletvekili seçimleri sonrası 50 kişilik mecliste salt çoğunluğun bir fazla alamaması sonrası tek başına bir hükümet aritmetiği çıkmaması nedeniyle ufukta yeni bir koalisyon hükümeti gözüküyor.

KKTC'de milletvekili erken genel seçimlerinin resmi sonuçları çarşaf listede karma oyların sayılması ile yarın Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmi olarak açıklanacak.