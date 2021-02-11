Ulusa Sesleniş ne zaman, saat kaçta? Erdoğan'ın açıkladığı müjde nedir? Ulusa Sesleniş konuşmasının detayları...

Ulusa Sesleniş ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Çarşamba günü ulusa sesleneceğini ve önemli müjdeler vereceğini açıkladı. Peki milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği Ulusa Sesleniş ne zaman, saat kaçta başlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Ulusa Sesleniş konuşmasının detayları.

Ulusa Sesleniş ne zaman, saat kaçta? Tüm Türkiye'nin gözü bugün açıklanacak olan müjdeli habere çevrildi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün hangi müjdeleri açıklayacağını merak ediyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, müjdeli haberler ne olacak?Erdoğan'ın açıkladığı müjde nedir? Ulusa Sesleniş konuşmasının detayları...

ULUSA SESLENİŞ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ulusa sesleniş konuşmasının ne zaman yapılacağın merak ediliyor.Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bir "müjde" vermemesi şaşkınlık yaratırken kulislerde günlük programı içinde yer almamasına karşın akşam saatlerinde ayrıca bir Ulusa Sesleniş konuşması yapacağı, beklenen müjdenin de o konuşmada yer alacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak Erdoğan'ın gün içerisinde böyle bir programı olmadığı öğrenildi.

ERDOĞAN MÜJDE NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan İl Kongrelerinde Türkiye'yi heyecanlandıran bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ısrarla izleme tavsiyesinde bulunarak "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" sözlerinin ardından gözler müjdeye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri çeşitli iletişim ağlarında, sosyal medyada ve televizyon programlarında "müjde" ile ilgili birçok tahmin yürütülmesine neden oldu. Daha önce Karadeniz doğal gazı keşif açıklamasında olduğu gibi birçok iddia gündeme geldi.

Tahminler arasında yerli aşı, yeni doğal gaz rezervi keşfi öne çıkarken yargı ve ekonomi alanında hazırlanan reform paketleri ile anayasa değişikliğine dair yeni açıklamaların da "müjde" olarak duyurulabileceği yorumları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğim haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

YENİ ANAYASA SÖZLERİ KONUŞMASINA DAMGA VURDU

2 gün boyunca yürütülen tahminlerin ardından gözler AK Parti Grup toplantısına çevrildi. Erdoğan konuşmasına geçtiğimiz hafta yaptığı yeni anayasa çağrısı ile başladı, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım. Biz Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa çalışmalarına en yapıcı katkıyı sunmakta kararlıyız" dedi.

Konuşmasının büyük bölümünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve CHP'li belediyelere ayıran Erdoğan, CHP'li belediyelerin yönetimlerindeki şehirlerde yaşanan çevre, altyapı, su ve toplu taşıma sorunlarına dair görüntüler izletti ve "CHP çöp, çamur, çukur" ifadelerini kullandı.

Ardından kendi belediye başkanlığı dönemi başta olmak üzere AK Partili belediyelerin hizmetini gösteren video izletti.

Erdoğan konuşmasının sonunda da Kıbrıs meselesi üzerinden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e yüklenerek kürsüden indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğini söylediği 'Millete Sesleniş' konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı

"CUMHURBAŞKANI GRUP TOPLANTILARINI MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI OLARAK GÖRÜYOR"



AK Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanını hafta başında yaptığı açıklama ile partisinin grup toplantısını işaret etti. Bir parti yetkilisi, "Beyefendi grup toplantılarını millete sesleniş konuşması olarak görüyor" dedi.

Bu durumda Erdoğan'ın "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Görüntülü bir millete seslenişim olacak, bu görüntülü millete seslenişte inşallah sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim" derken hedefin de CHP'li belediyeler karşısında AK Partili belediyelerin hizmetlerinin video görüntülerinden bahsedildiği ortaya çıktı. (Duvar)