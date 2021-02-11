Ulusa Sesleniş konuşması yapıldı mı, neden yapılmadı? Millete Sesleniş konuşması yapıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberi açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyordu. Fakat henüz Ulusa Sesleniş konuşması yapılmadı. Bunun ardından vatandaşlar Ulusa Sesleniş ne zaman yapılacak tarihini merak etti. Peki, Ulusa Sesleniş programı neden olmadı, neden yapılmadı, ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Şubat pazartesi günü gerçekleştirdiği AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7'nci olağan il kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı, "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Görüntülü bir millete seslenişim olacak, bu görüntülü millete seslenişte inşallah sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim" dedi.

ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI İDDİASI

Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bir "müjde" vermemesi şaşkınlık yaratırken kulislerde günlük programı içinde yer almamasına karşın akşam saatlerinde ayrıca bir Ulusa Sesleniş konuşması yapacağı, beklenen müjdenin de o konuşmada yer alacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak Erdoğan'ın gün içerisinde böyle bir programı olmadığı öğrenildi.

MÜJDE TAHMİNLERİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri çeşitli iletişim ağlarında, sosyal medyada ve televizyon programlarında "müjde" ile ilgili birçok tahmin yürütülmesine neden oldu. Daha önce Karadeniz doğal gazı keşif açıklamasında olduğu gibi birçok iddia gündeme geldi.

Tahminler arasında yerli aşı, yeni doğal gaz rezervi keşfi öne çıkarken yargı ve ekonomi alanında hazırlanan reform paketleri ile anayasa değişikliğine dair yeni açıklamaların da "müjde" olarak duyurulabileceği yorumları yapıldı.

BUGÜNKÜ MÜJDE NE OLACAK?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.

Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.