Ulus'a "Doğa ve Ekoturizm Rekreasyon Alanı" projesi kapsamında aquapark yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulus'a "Doğa ve Ekoturizm Rekreasyon Alanı" projesi kapsamında aquapark yapılıyor

Ulus'a 'Doğa ve Ekoturizm Rekreasyon Alanı' projesi kapsamında aquapark yapılıyor
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde "Doğa ve Ekoturizm Rekreasyon Alanı" projesi kapsamında aquapark yapımına başlandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde "Doğa ve Ekoturizm Rekreasyon Alanı" projesi kapsamında aquapark yapımına başlandı.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, gazetecilere, projeyle Ulus Doğa Park Oteli'nde konaklayan ve alanı ziyaret eden misafirlere yönelik içinde 1500 metrekare at çiftliği alanı bulunan 3 bin metrekarelik bir rekreasyon alanı yapılmasının planlandığını bildirdi.

Proje kapsamında doğa sporları macera alanı oluşturulacağını aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Kentimizi bir yandan daha yaşanabilir hale getirirken, diğer yandan turizmde de hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ulus Doğa Park Oteli'nin yanında yapılacak aquapark, kentin konaklama turizmine de önemli katkı sağlayacak. Amacımız, Ulus'un bütün imkanlarını kullanarak hem sosyal hem de ekonomik olarak gelişmesini sağlamak. Biz de bu çalışmalarda belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz."

Ulus'a 'Doğa ve Ekoturizm Rekreasyon Alanı' projesi kapsamında aquapark yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Angela Merkel Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Çetin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Fatih Terim Gareth Bale Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ulus'a "Doğa ve Ekoturizm Rekreasyon Alanı" projesi kapsamında aquapark yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 17:54:10. #1.13#

title