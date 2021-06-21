Ulus'a "Doğa ve Ekoturizm Rekreasyon Alanı" projesi kapsamında aquapark yapılıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde "Doğa ve Ekoturizm Rekreasyon Alanı" projesi kapsamında aquapark yapımına başlandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde "Doğa ve Ekoturizm Rekreasyon Alanı" projesi kapsamında aquapark yapımına başlandı.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, gazetecilere, projeyle Ulus Doğa Park Oteli'nde konaklayan ve alanı ziyaret eden misafirlere yönelik içinde 1500 metrekare at çiftliği alanı bulunan 3 bin metrekarelik bir rekreasyon alanı yapılmasının planlandığını bildirdi.

Proje kapsamında doğa sporları macera alanı oluşturulacağını aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Kentimizi bir yandan daha yaşanabilir hale getirirken, diğer yandan turizmde de hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ulus Doğa Park Oteli'nin yanında yapılacak aquapark, kentin konaklama turizmine de önemli katkı sağlayacak. Amacımız, Ulus'un bütün imkanlarını kullanarak hem sosyal hem de ekonomik olarak gelişmesini sağlamak. Biz de bu çalışmalarda belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman